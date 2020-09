Valentina Autiero dama complicata | Barriere insormontabili a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, la situazione si fa sempre più difficile per Valentina Autiero. Anche in questo inizio di nuova stagione, la fortuna non sorride a Valentina Autiero che rischia di essere una dama troppo complicata da conquistare. Già lo scorso anno, Valentina non ha avuto troppa fortuna a Uomini e Donne, tanto che non ha avuto frequentazioni importanti.

La dama si era sbilanciata molto nei confronti di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivato in pieno lockdown per conoscere Gemma Galgani. Valentina aveva mostrato un certo interesse per Nicola, ma il giovane cavaliere era troppo preso da Gemma e ha rifiutato il corteggiamento di Valentina.

Valentina Autiero dama troppo difficile?

Tuttavia, anche adesso che la conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani è arrivata al capolinea, non c’è stato nulla da fare per Valentina Autiero. Il giovane cavaliere, nonostante voglia rimettersi in gioco con nuove dame, sembra non voler dare una possibilità alla dama di Anzio, la quale è rimasta molto delusa.

Forse Valentina Autiero è una dama troppo complicata per Nicola Vivarelli? Il giovane cavaliere ha accennato anche ad aspetti caratteriali della dama che sembrano non convincerlo. Per questo Nicola ha deciso di rifiutare per l’ennesima volta il numero di Valentina, mettendo nuove barriere tra loro. Tuttavia, la dama era convinta che questa volta Nicola le avrebbe concesso una possibilità, perché così le aveva lasciato intendere.

Tutto finito con Nicola Vivarelli a Uomini e Donne?

Sarà per questa nuova delusione che la dama si è sfogata con un post su Instagram. “Dietro lo sguardo di una donna c’è un mondo… pieno di tante cose! In pochi trovano il modo di leggerlo veramente,” ha scritto Valentina Autiero sul suo profilo Instagram, mettendo in primo piano i suoi occhi pieni di dubbi. La dama non ha mai fatto mistero di cercare l’amore vero a Uomini e Donne e di desiderare concretezza dai cavalieri che incontra, i quali, invece sembrano sempre distanti.

Come mai Valentina Autiero non si sente mai capita fino in fondo a Uomini e Donne? Forse i suoi modi molto diretti, talvolta, vengono fraintesi? Che futuro attende la dama al trono over di Uomini e Donne in questa nuova stagione iniziata da poco? In molti si chiedono come dovrebbe comportarsi Valentina con Nicola, ora che il cavaliere sta conoscendo anche altre dame. Tra loro potrebbe nascere qualcosa o sarebbe meglio che la dama di Anzio mettesse un punto definitivo alla faccenda?