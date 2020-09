Vanessa Incontrada esordio difficile: “Ricordo le battutine a inizio carriera…”

Vanessa Incontrada è tra le attrici e le conduttrici più amate della nostra televisione. Sono trascorsi diversi anni dai suoi inizi al cinema, con Pupi Avati e, da allora, Vanessa è diventata regina degli ascolti in Tv. Tuttavia, anche Vanessa Incontrada ha avuto un esordio difficile. L’attrice ha condiviso alcuni dei suoi ricordi in un’intervista al settimanale Adesso.

“Dire che la bellezza non conta è ipocrita. L’altro giorno una signora da cui stavo comprando le verdure, al mercato, mi ha detto: “Sa che somiglia tanto a quell’attrice… come si chiama… Vanessa Incontrada! Però lei è molto più bella,” ha raccontato l’attrice spagnola.

Vanessa Incontrada inizio di carriera difficile

“Quel complimento così puro mi ha scaldata. Ma bisogna andare oltre i canoni che ci hanno insegnato, realizzando che quello che può essere bello per te può non esserlo per me. Per quanto emancipate, resto convinta che noi donne dovremo sempre lottare più degli uomini”.

Con queste parole, Vanessa Incontrada ha ricordato di aver avuto anche lei un esordio difficile e di aver lottato per emergere, come capita a mole donne, non solo nel mondo dello spettacolo. “Ancora oggi in tutto facciamo più fatica. Lo dico io che in un’altra vita ero un uomo, per me. Eppure ho dovuto diventare ancora più forte e determinata per farmi rispettare. Non parlo di grandi cose, ma ricordo le battutine a inizio carriera, in quelle riunioni in cui sono tutti maschi e se rispondi a tono ti chiedono se hai le mestruazioni”.

Il racconto dell’attrice spagnola

Vanessa Incontrada ha anche spiegato come ha superato quel periodo iniziale, ottenendo il meritato successo. “Continuando a rispondere a tono. Al tempo stesso credo che uomini e donne abbiano delle diversità e amo la galanteria: mi piace che sia un uomo ad invitarmi a uscire e non viceversa. Ho delle amiche che ai primi appuntamenti devono passare a prendere i tizi con cui andare a cena… io farei loro una pernacchia”.

L’attrice spagnola ha un temperamento molto indipendente e ama la parità nei rapporti, ma non disdegna la galanteria di un uomo verso una donna nella vita privata. Nei prossimi mesi, Vanessa Incontrada potrebbe avere dei progetti lavorativi decisamente importanti. Si parla, infatti, di una probabile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Tuttavia, l’attrice non si è sbilanciata. “Chissà, se dovrà essere sarà. Nella vita nulla succede per caso. Sono fatalista!”.