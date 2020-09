X Factor 2020 – Come guardarlo in tv – Diretta – Streaming

X Factor 2020 apre ufficialmente le porte: a partire dal 17 settembre, il talent show musicale di Sky Uno approda di nuovo sul piccolo schermo con la sua nuova edizione. L’attesa da parte dei fan è tanta, soprattutto perchè potremo conoscere da vicino i quattro giudici che siederanno dietro al famoso tavolone.

Dove guardare X Factor 2020 in streaming? Anche quest’anno l’emittente a pagamento non sbaglia un colpo e offre la possibilità a tutti i telespettatori di seguire la diretta grazie a due modalità. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

X Factor 2020 – Le novità e gli appuntamenti

Iniziamo subito a parlare delle novità di X Factor 2020. Per la prima volta nella storia del talent, la sigla è stata rivisitata grazie al pianista, produttore e autore Dardust. In radio e sui social, RLT 102.5 (radio ufficiale) e Spotify (Official Streaming Music Partner) si occuperanno di commentare la diretta e trasmettere le playlist. Vanity Fair invece si unirà al gruppo come Stories Partner e darà una sbirciatina nel dietro le quinte, mentre NOISEY si occuperà di raccontare la musica e le sue declinazioni.

Le dinamiche televisive rimarranno invece invariate. Le Audizioni interesseranno tre puntate: passeranno tutti i concorrenti che otterranno tre sì. Il Bootcamp verrà diviso invece in due episodi, con il famoso turn over delle sedie. Nella fase finale delle selezioni potremo assistere al Last Call, in cui uno dei protagonisti ancora in ballo potrà giocarsi un’ultima carta per entrare nel team dei 12 concorrenti dei Live. Questi ultimi si terranno dal 29 ottobre in poi.

X Factor 2020 in diretta e streaming – Come seguirlo in tv

Sono milioni i fan che ogni anno si accalcano davanti al piccolo schermo per seguire tutti gli appuntamenti dello show. X Factor 2020 ci riserverà delle belle sorprese e come sanno i ben informati, assisteremo ad un valzer di concorrenti che cercheranno di raggiungere le altre fasi della selezione. Ogni partecipante dovrà infatti esibirsi di fronte alla giuria e saranno pochi a poter superare lo scoglio, andando alla fase successiva. Quando andrà in onda il programma? A partire dalle 21.15 di ogni giovedì potremo conoscere tutto sui primissimi aspiranti concorrenti che si sottoporranno al verdetto dei giudici.

La diretta di X Factor 2020 verrà trasmessa come sempre su Sky Uno, ma i telespettatori potranno seguire tutte le dinamiche della serata anche in streaming. Sarà sufficiente accedere al portale di Now TV con i propri dati, oppure sottoscrivere l’abbonamento. Il servizio è previsto sia per gli utenti che navigano su pc o portatile sia per coloro che preferiscono il mobile (smartphone o tablet). Sarà possibile anche seguire lo show on demand, grazie a Sky GO. Per i telespettatori in chiaro, l’appuntamento invece è ogni venerdì in prima serata su Tv8.