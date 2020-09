Nella puntata di oggi di Uomini e Donne dopo tante delusioni, Armando Incarnato finalmente esce con una nuova dama. Si chiama Sara, la donna che ha avuto piacere nel conoscere realmente com’è fatto il cavaliere, trovandosi subito in sintonia con lui.

Ma viene attaccato dall’opinionista Tina, la quale riferendosi a Sara l’avverte che non riuscirà mai a creare una storia con Armando. Nello stesso momento, si intromette anche il cavaliere Simone e finiscono per litigare appoggiato dall’opinionista, alla fine però, le parole di quest’ultima si rivelano vere, perché la frequentazione si chiude sul nascere.

Armando Incarnato ricerca l’amore

Si sono trovati davvero bene, tra affetto e discorsi davvero profondi. Hanno chiacchierato molto, passando da temi più leggeri fino ad arrivare a parlare di religione, visto che lei è molto credente. Il discorso in cui hanno trovato più complicità comprendeva i valori che una persona dovrebbe avere per essere davvero buona. Insomma, sono rimasti molto colpiti dalla sintonia che si è creata tra di loro, ma subito ti intromette Tina Cipollari che mette in guardia la dama.

Infatti, l’avverte di non aspettarsi nulla da Armando in quanto non porta mai avanti una frequentazione dopo il primo incontro, accusandolo di non cercare realmente l’amore. Simone, comincia a punzecchiare sia la dama, con cui ha passato due ore al telefono, sia il cavaliere napoletano, portandolo ad alterarsi. Dal suo canto Armando Incarnato afferma di dover ogni volta sopportare una “croce” per il suo modo in cui appare, mentre dentro è tutt’altra cosa.

Chiusa la loro frequentazione

Questo discorso fa imbestialire Tina che gli dà contro, sollecitandolo di smetterla con questi discorsi e di omaggiare la sua bellezza, quando per il cavaliere il discorso è sempre stato un altro. I due non viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e non riescono a capirsi e a calmarsi, soprattutto l’opinionista che continua a non sopportare il suo modo di essere. Quando Armando riesce a parlare spiega di come si siano trovati bene, ma di aver capito che per quanto lei sia una bellissima persona, che quello che può provare verso di lei è solo e soltanto un grande bene e affetto.

La dama Sara accetta la scelta del cavaliere, determinata a non buttarsi giù. Ma questa decisione fa scatenare di nuovo la Cipollari che, come aveva previsto, afferma di come fosse scontata questa mossa da parte di Armando. Lui dal suo canto confessa di aver bisogno di una donna che gli tenga testa, che si faccia desiderare, tutto il contrario della dama con cui è uscito. Quanto affermato non è condiviso dalla compagna di Gianni, che lo accusa di dire cavolate, in quanto se la Sofia fosse stata come lui vorrebbe, avrebbe cercato un donna più dolce.