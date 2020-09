Barbara Cola è Iva Zanicchi – Video – Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola imita Iva Zanicchi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Forse uno dei personaggi più difficili dell’intera serata. Questo ci fa intuire però quanto la concorrente punti in alto e che potrebbe dimostrare di avere qualità oltre il previsto.

Le prove settimanali sono state in salita però per Barbara Cola: riuscirà ad avvicinarsi alla grinta vocale di Iva Zanicchi? Scopriamo il verdetto della giuria e il video della sua esibizione.

Barbara Cola è Iva Zanicchi a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Come ti vorrei è il brano del ’64 che Barbara Cola ha ricevuto in assegnazione per imitare Iva Zanicchi. Il singolo è tra l’altro la versione italiana di Cry to me di Solomon Burke. L’inizio della sua esibizione forse non è dei migliori. Impossibile non notare la voce della concorrente, nonostante un look più che buono. Le movenze e le espressioni facciali dell’artista originale però ci sono tutte. Basterà questo per convincere la giuria a darle un posto vantaggioso nella classifica parziale?

“Secondo me Iva è un po’ più black”, dice subito Panariello, “ma tu hai una voce meravigliosa che si può adattare a qualsiasi cosa. Il trucco è meraviglioso, fisicamente lo stesso, la voce l’ho trovata un po’ più chiara”. D’accordo anche Salemme, “Più scura”. La Goggi decide di fare una virata e fare i complimenti alla concorrente per via della sua imitazione di Mina. Non c’entra nulla con la puntata, ma la giudice sentiva il bisogno di dirglielo. Le due artiste poi si sono conosciute per la prima volta negli anni Novanta, quando si sono ritrovate a cantare Maledetta Primavera. “Hai cantato benissimo”, aggiunge, “la voce è leggermente più chiara di quella di Iva. Quale sarà il punteggio della giuria? Intanto rivediamo il video dell’esibizione di Barbara Cola.