Calciomercato Fiorentina – Iachini conferma Chiesa in conferenza stampa – Si pensa a Fazio

Il calciomercato Fiorentina non si ferma nemmeno alla vigilia della prima partita di campionato che domani vedrà i viola esordire in casa contro il Torino. Il tecnico Beppe Iachini in conferenza stampa ha confermato Chiesa, mentre la società pensa a Fazio della Roma per la difesa.

La conferenza stampa di Iachini

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Torino, ma anche per fare il punto sulla sua rosa.

Questi alcuni dei passaggi salienti delle dichiarazioni del mister viola: “Sono contento innanzitutto di aver potuto parlare e vedere il presidente. Lui tiene molto all’ambiente viola. Il gruppo per il 95% è pronto, poi ho grande fiducia del lavoro e delle parole di presidente e dirigenti. Se dovesse capitare qualche occasione interessante, sono convinto che la Fiorentina potrà dire la sua. Le idee sono chiare. Il gruppo può partire per l’inizio del torneo, poi nei prossimi giorni si verificherà se eventualmente potrà arrivare qualcosina per chiudere le fila e completare il discorso. Ho grande fiducia verso la società e i dirigenti.

Quale collocazione per Chiesa? Noi nel corso della partita giochiamo con moduli diversi. Io voglio che la squadra cambi spesso e a riconoscersi in più situazioni per essere meno prevedibili. Chiesa è punta, è esterno e farà quello che sa fare in questi ruoli. L’anno scorso ha segnato 10 gol, un record personale e deve avere la voglia di superare questo traguardo con l’aiuto dei compagni e aiutando i compagni. Ci aspettiamo da Federico il suo contributo importante.

Chiesa resta? Finché indossa la maglia della Fiorentina è qua e deve lottare per tutta la gara per il bene di tutti. Sotto questo aspetto non c’è un allenamento che mi ha fatto pensare una cosa diversa da questa. Io sono concentrato sul fatto che possa restare perché non ho segnali diversi. Il mercato è figlio di tante sorprese, ma quello che accadrà lo decideranno Commisso e Chiesa. Ad oggi è qui con la testa e il cuore. E lo ha dimostrato in ogni allenamento”.

Si pensa a Fazio per la difesa

La Fiorentina vorrebbe arricchire il reparto arretrato con un difensore di esperienza che nel caso di partenza di Milenkovic o anche solo per essere un’ottima alternativa può servire a Iachini. L’ultima idea porta a Fazio in uscita dalla Roma, ma non vi è ancora nessuna trattativa in atto, magari se ne riparlerà dopo la giornata di campionato.