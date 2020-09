Classifica e oroscopo di sabato 19 settembre 2020: Vergine pessimista, Acquario al top

Ecco l’oroscopo di sabato 19 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lavorativa e ci prepariamo a vivere un nuovo weekend. Quali segni saranno favoriti dalle stelle durante questo sabato? Giornata promettente per il Cancro, i Pesci dovrebbero ascoltare di più gli altri ed essere meno ostinati. L’Acquario è stracolmo di vitalità. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di sabato 19 settembre e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarai pieno di energia ed entusiasmo. Cerca di moderare il troppo entusiasmo, sennò ti farà commettere degli sbagli che potrebbero metterti nei guai.

Toro

Tre stelle. Se in questa giornata incrocerai qualche ostacolo o imprevisto, mantieni la calma. Se necessario, chiedi aiuto a chi ti vuole bene. È tempo di mettere in pratica le idee che hai maturato finora: non aspettare oltre, potrebbe essere troppo tardi!

Gemelli

Cinque stelle. Non sei mai stato così fiducioso in te stesso! D’ora in poi sarà facile fare ordine nella tua vita, eliminando tutto quello che ti procura stress. Adesso che hai ben chiari i tuoi obiettivi, potrai realizzarli con facilità.

Cancro

Quattro stelle. Dovresti sfruttare al massimo stelle così favorevoli per mandare avanti i tuoi progetti. Hai lavorato duramente e sarebbe un peccato! Non farti influenzare dalle parole degli altri: procedi spedito per la tua strada, manca poco al traguardo.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di sabato si prospetta una giornata piuttosto complicata. Non lasciare che l’ansia abbia il sopravvento, altrimenti rischierai di perderti in un bicchiere d’acqua. Per evitare questo rischio, fai un programma preciso delle cose da fare.

Vergine

Due stelle. Il tuo pessimismo potrebbe ostacolare o rallentare i tuoi progetti. Non arrenderti di fronte alla prima difficoltà, faresti un torto solo a te stesso. Tieni duro e lavora sodo!

Bilancia

Tre stelle. Hai ancora molte questioni rimaste in sospeso da risolvere. Dovresti cominciare a farlo, così poi avrai più spazio per progettare il futuro. Se affiorerà un po’ di tensione, cerca di avere prudenza!

Scorpione

Cinque stelle. Avrai un quadro astrologico da fare invidia! Dovresti sfruttarlo per portare avanti i tuoi progetti. Non farti scoraggiare, se tutto non filerà liscio come vorresti tu, se ti senti ancora insoddisfatto per qualcosa.

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato è tempo di liberarsi di tutte le negatività e procedere dritti verso i propri obiettivi. Accanto a te hai persone che ti vogliono bene e sono pronte a darti una mano, se ne avrai bisogno.

Capricorno

Tre stelle. Hai ritrovato più lucidità e calma, ma nel corso di questa giornata molte cose o persone potrebbe infastidirti. È il momento giusto per rivedere il modo in cui hai giudicato alcune situazione o persone. Mettere in ordine la tua vita, ti permetterà di concentrarti su tuo futuro più serenamente.

Acquario

Cinque stelle. Ti sentirai pieno di vitalità e fiducia in te stesso, ottimi presupposti per questo sabato. Potrai cogliere le opportunità che busseranno alla tua porta. Se ci saranno piccoli contrattempi, affrontali, mantenendo la calma.

Pesci

Tre stelle. Se continuerai a trascurare un problema, questo si presenterà altre volte, finché non troverai il coraggio di affrontarlo. Dovresti provare a risolvere una difficoltà quando si presenta e non rimandare. Ascolta di più chi ti vuole bene!