Consigli per il Fantacalcio – Ecco cinque difensori che possono cambiare squadra dopo l’asta

Come sappiamo il calciomercato chiude ufficialmente il 5 ottobre, quindi sono ancora tante le operazioni che si possono concretizzare. Ci sono dei giocatori con le valigie in mano e che quindi, in questo momento, vivono da separati in casa nei propri club. Si tratta di giocatori non titolari, in alcuni casi, ma che potrebbero diventarlo in altri club. I più audaci ed esperti fantallenatori potrebbero quindi essere tentati da prenderli al minimo del prezzo scommettendo in un loro ruolo da protagonisti in altri club.

Ecco cinque nomi di giocatori presenti al Fantacalcio che potrebbero cambiare squadra entro questa sessione di mercato.

Federico Fazio

Il centrale argentino della Roma già l’anno scorso è stato messo ai margini del progetto da mister Fonseca e ha fatto la riserva. Il reparto difensivo della Roma, in queste ore, si è anche arricchito con l’arrivo di Kumbulla dal Verona, quindi Fazio arretra ancora di più nelle gerarchie. Su di lui in Italia c’è il Cagliari, dove ritroverebbe Di Francesco e diventare, molto probabilmente, un titolare della difesa sarda. Per i più temerari.

Lyanco

Il centrale del Torino è sul mercato, ma potrebbe alla fine restare perché sono dati per partenti altri compagni di reparto. Non ci sono, al momento, trattative con squadre italiane e quindi è sconsigliato investire su di lui in ogni caso. Da evitare.

Matteo Darmian

Il terzino destro si è promesso all’Inter di Antonio Conte e sembra a un passo da vestire la maglia nerazzurra. Questa è una vicenda di cui si parla da ormai molto tempo e Darmian, per il momento, continua a essere un giocatore del Parma. È ovvio che se dovesse restare alla corte di Liverani sarebbe un titolare, mentre all’Inter troverebbe un certo Hakimi su quella fascia e tutto cambierebbe.

Dalbert

L’esterno sinistro è rientrato all’Inter dopo la buona annata alla Fiorentina, ma ha davanti gente del calibro di Young e Kolarov. Il club lo ha messo sul mercato, ma l’unico timido interesse è dell’Atalanta, squadra in cui farebbe probabilmente la riserva.

Juan Jesus

Un altro esubero della Roma che potrebbe lasciare la capitale entro la fine del mercato. In Italia interessa al Genoa, ma vedremo se decollerà una trattativa reale. Nel caso in cui dovesse passare in rossoblu qualche fantallenatore coraggioso potrebbe puntare su di lui, soprattutto in leghe molto numerose.