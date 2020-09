Consigli per il Fantacalcio – Sette giocatori su cui scommettere per la prima giornata

Per chi ha fatto già l’asta è arrivato il momento di schierare la prima formazione. Vediamo quali potrebbero essere le possibili scommesse della prima giornata di campionato che si apre domani con Fiorentina-Torino delle 18.

Giacomo Bonaventura (Fio-Tor)



Il centrocampista della Fiorentina, arrivato dopo la lunga esperienza al Milan, potrebbe partire dal primo minuto nella sfida interna con il Torino. A lui si chiede di portare la qualità che forse è mancata lo scorso anno al centrocampo viola e potrebbe essere Pulgar a fargli posto. In ogni caso Bonaventura potrebbe fare molto bene anche da subentrante. La scorsa stagione 3 gol e 5 assist per lui.

Federico Dimarco (Ver-Rom)



L’esterno sinistro parte titolare per via dell’assenza di Lazovic, protagonista di un’ottima stagione l’anno scorso. Dimarco ha tutto l’interesse a sfruttare questa occasione e, nonostante una partita sulla carta non facile, può mettersi davvero in mostra. La difesa della Roma potrebbe partire le ripartenze della squadra di Juric e concedere qualcosa soprattutto ai due esterni scaligeri.

Matteo Politano (Par-Nap)



Sul listone del Fantacalcio compare come centrocampista, ma di fatto giocherà alto a destra nel possibile 4-3-3 di Gattuso. L’ex Inter, che finora non ha convinto con la maglia del Napoli, cercherà di giocarsi il tutto per tutto per conquistarsi definitivamente la fiducia dell’ambiente. Può portare bonus.

Miha Zajc (Gen-Cro)



L’ex Empoli torna in Serie A e verrà subito gettato nella mischia da mister Maran. Giocatore talentuoso può già portare bonus dalla prima giornata, complice anche una partita sulla carta non proibitiva. Una scommessa che può fare le fortune di tanti fantallenatori. Da mettere senza esitazione.

Filip Djuricic (Sas-Cag)



Tra le rivelazioni dello scorso Fantacalcio, soprattutto nel girone di ritorno, Djuricic può riprendere da dove ha lasciato. Gioca nei tre dietro Caputo e può ricominciare a macinare assist e a cercare il gol grazie ai suoi inserimenti e al gioco corale di De Zerbi. Il trequartista è già apparso in palla durante le amichevoli estive e può sfruttare qualche falla della difesa cagliaritana.

Weston McKennie (Juv-Sam)



Il centrocampista juventino non dovrebbe partire titolare negli undici di Andrea Pirlo, ma avrà sicuramente una chance durante la partita. Nel breve precampionato è apparso in gran forma, giocatore veloce e di gran movimento, potrebbe fare molto bene anche da subentrante. Se lo avete in squadra schieratelo pure.

Samu Castillejo (Mil-Bol)



Lo spagnolo è tra i giocatori che più ha beneficiato del passaggio al 4-2-3-1 lo scorso anno, prima dell’infortunio che lo ha fermato nella parte finale del campionato. Parte dal primo minuto e avrà gran voglia di difendere il posto da titolare che Diaz è pronto a soffiargli. Una buona scommessa che si può vincere.