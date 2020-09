Enzo Capo amore ritrovato | Nuovi dubbi sull’ex di Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ufficializzato la definitiva uscita di scena di Enzo Capo dal talk show. La voce era già circolata sui social grazie all’influencer Amedeo Venza e a Pamela Barretta. Anche se, Enzo Capo è stato il primo a celebrare il suo amore ritrovato per la sua ex fidanzata Lucrezia. Enzo, infatti, è letteralmente fuggito da Uomini e Donne e ha preso un volo per Stoccarda.

Sembra, dunque, che l’ex cavaliere di Uomini e Donne sia riuscito nel suo intento di farsi perdonare dalla sua Lucrezia. La coppia si era lasciata in seguito a una segnalazione, fatta sempre da Venza, in cui Enzo Capo appariva a cena in compagnia di una ragazza molto giovane.

Enzo Capo ha ritrovato il suo amore

Enzo Capo, a Uomini e Donne, aveva accusato Pamela Barretta di essere stata la causa di quello scandalo montato ad arte e, di conseguenza, della fine della sua storia. Ma Pamela Barretta aveva detto cose ben diverse a Uomini e Donne.

L’ex dama, infatti, aveva rivelato che, in realtà, Enzo e Lucrezia non si erano mai lasciati e che era tutta una finzione pure di tornare a Uomini e Donne e ottenere visibilità. Enzo Capo si era difeso in ogni modo da queste accuse, cercando di dimostrare la sua buona fede. Tanto che, l’ex cavaliere aveva perfino chiesto il numero di telefono a Valentina Autiero.

Ritorno di fiamma o finzione fuori da Uomini e Donne?

Ma la dama di Anzio non si era fidata, percependo che il cavaliere potesse nascondere qualcosa. Infatti, dopo la notizia data ieri da Maria De Filippi che Enzo aveva lasciato il programma per tornare dalla sua ex, molti dubbi si sono nuovamente addensati sulla vicenda. Ieri, Enzo Capo ha celebrato il suo amore ritrovato per Lucrezia con un post su Instagram in cui ha condiviso la prima foto accanto al suo amore.

“Alcuni addii non sono per sempre. Semplicemente significano mi mancherai finché non ci incontreremo di nuovo,” ha scritto Enzo Capo. Lucrezia, nei commenti, ha replicato: “Sto con te perchè sei il posto più bello del Mondo”. Insomma, l’amore si è riacceso tra Enzo e Lucrezia. O, forse, aveva ragione Pamela Barretta e non era mai finito prima di Uomini e Donne?