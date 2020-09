Film Stasera in Tv – Giovane e bella – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Giovane e bella. Produzione francese del 2013 per la regia di Francois Ozon con Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédèric Pierrot, Charlotte Rampling nei ruoli principali. La pellicola tratta il tema della prostituzione minorile. Il regista ha dichiarato in un’intervista del novembre 2013 di aver avuto intenzione di fare un film sul disagio adolescenziale e di essersi consultato per questo con diversi poliziotti della minorile di Parigi. Il film era in concorso al Festival di Cannes del 2013 e il regista ha avuto la candidatura alla Palma d’Oro.

Giovane e bella – Trama

Isabelle, studentessa diciassettenne, durante le vacanze estive perde la verginità in un rapporto del tutto insoddisfacente da parte sua. Tornata in città, dove vive con il fratello minore, la madre e il patrigno, decide di prostituirsi aprendo un sito internet sotto lo pseudonimo di Léa, il nome della nonna materna. Durante un incontro, un maturo cliente già incontrato altre volte ha un attacco cardiaco e muore. La ragazza fugge dalla camera d’albergo e interrompe la sua attività segreta. Le indagini sulla morte dell’uomo portano presto gli inquirenti sulle tracce della ragazza. Così un giorno è la polizia a svelare alla madre la doppia vita di Isabelle, a cui comunque non è addebitata alcuna responsabilità dell’accaduto. Promette di non ricominciare, ma si mostra riluttante di fronte all’obbligo di sottoporsi a una terapia da uno psicologo ed è sorpresa dalla madre a stuzzicare il patrigno, determinando il disgusto della stessa per una figlia che non riconosce più. Sforzandosi di comportarsi come le sue coetanee, cede alla corte di un amico. I due stanno insieme per un po’, ma poi lei lo lascia dicendogli di non amarlo. Il sesso sembra averle risvegliato l’idea di tornare a prostituirsi.

Giovane e bella – Trailer Video

Giovane e bella – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Jeune et Jolie

Genere: Drammatico

Durata: 1h 35m

Anno: 2013

Paese: Francia

Regia: Francois Ozon

Cast: Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédèric Pierrot, Charlotte Rampling, Johan Leysen, Fantin Ravat, Nathalie Richard, Laurent Delbecque

Giovane e bella – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 18 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Piedone d’Egitto.