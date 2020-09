Fiorentina – Torino – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina – Torino è la partita che inaugura il campionato di Serie A edizione 2020/2021 alle ore 18:00 di sabato 19 settembre. Un incontro tra squadre di pari livello, che ancora sono alla ricerca di pedine per completare i rispettivi organici.

Fiorentina – Torino: come arrivano alla gara

La Fiorentina dopo l’ottimo finale di stagione che l’ha vista terminare al 10° posto ha deciso di riconfermare Beppe Iachini alla guida tecnica della squadra. Al momento la rosa non è ancora completa, perchè nonostante gli arrivi di Amrabat, Bonaventura e Borja Valero, più il ritorno di Biraghi, manca al tecnico una prima punta capace di garantire almeno 15 gol a campionato ed in più ci sono alcuni calciatori che sono ancora in bilico, Chiesa su tutti. Ma alla prima giornata sarà il campo a parlare e non il calciomercato e l’intenzione dei viola è quella di partire subito con un successo.

Il Torino dopo la stagione negativa dello scorso anno siglata da Mazzarri prima e Longo poi, ha deciso di affidare la panchina a Marco Giampaolo. Il tecnico appena giunto in granata ha spiegato alla società che per bruciare le tappe era meglio acquistare calciatori a lui già conosciuti e per questo sono arrivati: Linetty, Rodriguez, Murru più Vojvoda, ma continua ad aspettare un regista (Torreira) e un trequartista. Quella contro la Fiorentina dunque sarà una squadra ancora non strutturata del tutto, ma che cercherà lo stesso di far risultato.

Fiorentina – Torino: Pronostico

Dato che le due squadre sono ancora in rodaggio e che al momento si equivalgono come valore delle rose, consigliamo la giocata sul segno X.

Fiorentina – Torino: Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.

Fiorentina – Torino: Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina – Torino sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. Gli abbonati di Sky, potranno seguirla attraverso dispositivi quali smartphone e tablet, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo sarà invece sufficiente collegarsi al sito ufficiale.