Francesca Manzini è Noemi – Video – Tale e Quale Show 2020

Francesca Manzini è Noemi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Ottava concorrente in studio e alle prese con un personaggio più che difficile da imitare. Anche per questo manifesta i suoi dubbi durante le prove settimanali.

Francesca Manzini dovrà puntare tutto su una voce nasale per riuscire ad imitare Noemi. Come se la caverà? Scopriamo il verdetto della giuria e rivediamo il video della sua esibizione.

Francesca Manzini è Noemi a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Sono solo parole è il singolo che Francesca Manzini dovrà cantare per imitare Noemi. Un brano più che conosciuto e che l’interprete originale ha pubblicato nel 2011, all’interno del suo album RossoNoemi 2012 Edition. “Identica, è ineccepibile”, dice subito Panariello. Secondo il giudice, il fatto che la concorrente sia un’imitatrice potrebbe essere avvantaggiata nel compito. “Bravissima per tutto quello che hai fatto”, dice la Goggi, rivelando di seguirla da tempo. Sa che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a 18 anni, anche prima di quanto l’abbia fatto la giudice stessa. “Secondo me l’inizio non era molto centrato, perchè lei è leggermente più tosta”, aggiunge, “invece quando sei andata su eri perfetta”. Per Loretta ha fatto un lavoro eccezionale, complimenti anche al trucco.

“Eseguire questo pezzo, la parte iniziale è stato proprio un tuffo”, dice Salemme, “è maschile come tonalità”. Il giudice l’ha notata incerta in quel pezzo e poi è riuscita a tornare in carreggiata. Anche se poi si è sentita di nuovo la paura iniziale. A tra pochissimo per il punteggio della giuria: nel frattempo puoi rivedere il video dell’esibizione di Francesca Manzini.