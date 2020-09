Francesco Paolantoni è James Brown – Video – Tale e Quale Show 2020

Francesco Paolantoni è James Brown nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Impossibile per i giudici non ridere a crepapelle nel vederlo con la pelle nera e quel faccione che tradisce le sembianze del comico.

“Mi sento un po’ attore americano che deve imparare il ballo, il canto, il gesto”, dice Francesco Paolantoni nelle prove. Per fare James Brown però dovrà tirare fuori grinta e rabbia: come sarà andato? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Francesco Paolantoni è James Brown a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Francesco Paolantoni ha dovuto studiare a lungo le mosse di James Brown prima di cimentarsi nella sua esibizione. Per riuscirci, i coach gli hanno insegnato come spostare un mucchio di fogli sul pavimento con il solo movimento dei piedi. Canta I got you (I feel good), una delle hit del cantante originale e pubblicata per la prima volta nel ’69. Grinta e voce ci sono tutte: fin dai primi istanti della performance, il concorrente dimostra di aver studiato a lungo il personaggio da imitare. La coreografia coni ballerini professionisti di certo aiuta, ma il comico ci ha messo molto del suo e bisogna dargliene atto. Scopriamo però che per aiutarlo, sul gobbo è stato scritto un testo più sull’inglese maccheronico.

“Un James così non si è mai visto, ringraziando il cielo”, dice subito Salemme con ironia. “Sei stato bravissimo”, dice Loretta, “mi piace tanto la tua ironia e che tu sia qua. E soprattutto anche la voce… non è facile farla. Ti ho trovato davvero bravo e divertente”. Anche Panariello la butta sul ridere: “Non vedevo l’ora di vedere la tua esibizione, perchè dopo questa non so cosa dovremo aspettarci. L’hai fatta benissimo, ci hai messo dell’impegno”. Tornando serio, anche il giudice napoletano si dichiara d’accordo. Tra poco scopriremo il punteggio assegnato dalla giuria e il video dell’esibizione di Francesco Paolantoni.