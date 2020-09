Gianni Sperti rimpiange l’estate | Foto rubata fuori Uomini e Donne

E’ tempo di tornare a Uomini e Donne per gli opinionisti storici del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Sono cambiate molte cose nella nuova edizione in onda già da due settimane, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti il cuore pulsante della trasmissione. Ora che trono over e trono classico sono uniti in un’unica puntata, il ruolo degli opinionisti è ancora più importante. Tuttavia, a giudicare dal suo profilo Instagram, Gianni Sperti ha il cuore altrove. Forse Gianni Sperti rimpiange ancora l’estate?

Potrebbe essere così, visto che, poche ore fa, ha pubblicato una foto “rubata” fuori da Uomini e Donne. L’opinionista è ripreso di spalle, avvolto in un grande asciugamano blu, dopo un bagno in mare. Magari Gianni Sperti rimpiange l’estate intensa che ha trascorso tra i suoi affetti e la Sardegna più inesplorata. Tuttavia, l’opinionista è tornato a Uomini e Donne con tutta la grinta che lo contraddistingue.

Gianni Sperti rimpiange la bella stagione?

Gianni Sperti è una delle colonne portanti di Uomini e Donne ormai da molti anni. Quest’anno, l’opinionista si è già espresso su molte cose accadute in queste prime puntate. Innanzitutto, Gianni è stato il primo ad apprezzare i risultati estetici del tanto discusso lifting di Gemma Galgani. L’ex ballerino ha fatto i complimenti alla dama perchè questo intervento non l’ha affatto cambiata, ma solo migliorata, togliendole le rughe di troppo.

Inoltre, Gianni Sperti si è schierato immediatamente dalla parte di Pamela Barretta nelle nuove discussioni avute con Enzo Capo. Il cavaliere è tornato a Uomini e Donne come single, accusando Pamela Barretta di essere stata la causa della sua rottura con la sua ex fidanzata. Ma, dopo poche puntate, ha deciso di tornare proprio dalla sua ex.

Lo scatto “rubato” fuori da Uomini e Donne

A questo punto Gianni Sperti ha dichiarato che probabilmente aveva ragione Pamela Barretta quando diceva che Enzo Capo non si era mai veramente lasciato con la sua ex e che la coppia era d’accordo.

Visualizza questo post su Instagram Scusate le spalle… #giannisperti #natura #fotorubata Ph: @simone.pilia_foto Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial) in data: 16 Set 2020 alle ore 9:19 PDT

Per quanto riguarda i nuovi protagonisti del trono classico, Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Jessica Antonini, Gianni Sperti non si è ancora pronunciato. L’opinionista è rimasto colpito dalle storie famigliari di Davide e Jessica. Ma pare che anche Gianluca e Sophie siano destinati a grandi sorprese a Uomini e Donne. Cosa ne penserà Gianni Sperti?