Giulia Sol è Giorgia – Video – Tale e Quale Show 2020

Giulia Sol è la terza concorrente ad esibirsi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. La concorrente interpreta Giorgia, una cantautrice di sicuro molto difficile da imitare. Ce la farà a superare la sfida?

Giulia Sol si è impegnata parecchio per imitare Giorgia. Durante le prove ha manifestato una leggera paura a doversi confrontare con l’artista. Il brano scelto tra l’altro è Come saprei, più che ostile. “Per me è una delle divine più assolute”, dice del personaggio.

Giulia Sol è Giorgia a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Giulia Sol ha avuto modo di seguire a lungo il programma da casa e non avrebbe mai immaginato di poter partecipare alla gara canora. Adesso deve cimentarsi con un mostro sacro che ammira tantissimo. La canzone scelta tra l’altro è del ’96, vincitrice del Festival di Sanremo di quell’anno. Data l’assenza del pubblico in studio, la concorrente decide di guardare verso i coach e gli altri protagonisti durante la sua esibizione. Voce impeccabile e look forse incerto, ma di sicuro impatto. Il testimone del verdetto passa a Loretta Goggi: “Giulia Cara con quel cognome… è vero o è d’arte? Te lo sei scelto bene. Il lavoro più bello l’hanno fatto il trucco e le tue movenze. Già da quando sei scesa dalla scala e poi queste cose che lei ha, perchè lei se la gode un sacco, se la vive tutta addosso. Sei stata molto brava a prendere queste cose che magari non vengono colte da tutti”. Qualche differenza però a livello locale: Giulia è grintosa, mentre Giorgia più sottile.

Giorgio Panariello è d’accordo e ha avuto l’impressione che la concorrente abbia tenuto ferma la sua voce per imitare quella del personaggio. “Per me ha cantato davvero benissimo”, aggiunge Vincenzo Salemme, “Giorgia è classica, tu sembri più moderna, più grintosa”. Scopriremo fra pochissimo il video dell’esibizione e il punteggio che la giuria vorrà assegnare a Giulia Sol.