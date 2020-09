Le ultime dalla borsa di Milano

La Borsa italiana sta cercando di adeguarsi al mercato con alcune importanti novità. Necessario è per gli azionisti non perdere la bussola e orizzontarsi meglio all’interno di palazzo Mezzanotte, luogo della borsa di Milano e barometro praticamente dell’economia italiana.

Alcune novità

Una delle recenti news emerse è l’addio di Ubi Banca dal listino di piazza Affari. Dal 5 ottobre la banca nata a Brescia sparirà dal gruppone con la sospensione del titolo che avverrà nei primi due giorni di ottobre. Per gli esperti della borsa di Milano tutto questo era abbastanza prevedibile, in un momento dove non brilla di certo il mercato azionario. Così come ci sono previsioni verso chi è in difficoltà, al contrario si prevedono anche alcune risalite, come nel caso delle Azioni Eni, con il gruppo che sta virando con decisione sull’energia rinnovabile, arrivando sempre più spedita verso una totale conversione con l’idrogeno.

Qualche caduta libera

Nei giorni scorsi il principale indice della borsa di Milano è sceso in picchiata dell’1,59%, raggiungendo in apertura quota 19.645,95. Come guardare a questo segnale? Sicuramente non c’è da spellarsi le mani, ma solo da guardare il tutto con calma. La borsa dà, la borsa prende e vanno riviste tante cose soprattutto nel prossimo autunno, con l’espansione e il rilancio di alcune società che possono portare beneficio a tutto il listino.

C’è chi punta su Milano

Se molti gruppi sono guardinghi riguardo a piazza Affari, al contrario altri colossi mirano con decisione e fiducia verso la borsa di Milano. Il caso è di Intesa San Paolo che ha comunque virato verso il mercato azionario, valutando se è il caso di mettere ancora più radici. Le recenti dichiarazioni di Gian Maria Gros Pietro rilasciate all’Ansa, dopo l’evento sullo sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’Agenda 2030, mirano decisamente su quest’ottica.

Gros Pietro infatti ha parlato di un interesse da parte di Intesa San Paolo verso gli asset di Borsa Italiana (si era capito ormai da tempo), messa in vendita insieme alla piattaforma Mts, in cui sono scambiati i titoli del debito pubblico italiano dal London Stock Excange.

Secondo Gros Pietro: «Borsa Italiana è un oggetto estremamente interessante, proprio per questo sono diversi gli operatori che desiderano prenderne il possesso. Per Intesa San Paolo, prima di tutto, ci deve essere una condizione da soddisfare: fare questa operazione deve essere un buon investimento. Abbiamo valutato noi come gli altri gruppi che questo è un buon investimento, quindi è naturale che ci sia una competizione». Competizione che potrebbe essere anche ricca di colpi di scena.