Ludovica Valli in dolce attesa | L’annuncio commuovente ai fan | Video

In questo periodo delicato abbiamo visto la bellissima Ludovica Valli in varie occasioni. Tra i suoi quotidiani allenamenti sul suo profilo Instagram assieme alle sue fan, e la sua sfilata al festival di Venezia dove ha indossato un abito morbido e non aderente.

Forse qualcuno già sospettava una possibile novità da parte dell’influencer, ma nessuno si sarebbe aspettato una notizia tanto importante come quella che ha annunciato due giorni fa sul social. Commossa, ha deciso di condividere la sua gioia con tutte le persone che la seguono.

Ludovica Valli in dolce attesa

Dopo mesi di silenzio finalmente la Valli ha deciso di confessare ciò che in questo momento sta rendendo la coppia felice come non mai. Dopo tanti alti e bassi nella sua vita, finalmente ha trovato una stabilità con il suo ragazzo Gianmaria Di Gregorio, con cui è fidanzata da parecchio tempo. I due stanno finalmente incoronando un sogno, felicissimi di attendere il nodo più grande che la vita gli possa dare.

Proprio in questi giorni Ludovica Valli decide di postare un video spensierato ma allo stesso tempo ricco di emozioni, in cui si vede la coppia passare del tempo insieme, abbracciarsi davanti al mare, il tutto incorniciato dal loro cane che corre. Hanno deciso così di annunciare la dolce attesa dell’influencer, incinta da quattro mesi. Confessa di aver avuto il desiderio di dirlo fin da subito, ma di non aver passato un periodo buono per la sua salute.

L’annuncio commuovente ai fan

Dopo essersi ripresa da alcuni malori, ora Ludovica sta bene ed è pronta ad annunciare la notizia tanta attesa e lo fa attraverso un video con tanti spezzoni della coppia assieme e una descrizione intima e personale. Inizia così il suo annuncio:” Noi, qui, dove tutto ebbe inizio. La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 approdava in tv ed ha vissuto altissimo e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappando anche il cuore dal petto.”

“La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbie crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova. Quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di sé, ti aspettiamo anima mia”.