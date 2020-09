Oroscopo di oggi, venerdì 18 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020. Un’altra settimana lavorativa sta per concludersi e molto presto potremo goderci un nuovo, meritato weekend. Prima, però, vediamo cosa accadrà in questa giornata ai segni zodiacali. Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Una giornata ricca di passione ed emozioni intense per il Leone e i Pesci, il Toro farà di tutto per ritrovare l’intesa nella coppia. Voglia di fare progetti per il Sagittario. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi,rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: gli eventi di questa giornata ti metteranno a dura prova. Arriverai, alla sera, molto stressato. Leone: Venere organizzerà per te degli incontri intriganti e ti farà vivere emozioni intenze. Approfittane e mettiti in gioco! Sagittario: avrai una gran voglia di fare progetti importanti per il futuro, di non restartene con le mani in mano.

Oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020: segni di terra

Toro: ti darai da fare per recuperare una bella intesa con il partner. Potrebbero esserci novità di lavoro. Vergine: sarà una giornata particolare. Potresti trovare l’ispirazione per cambiare qualcosa della tua vita, da un semplice look al posto di lavoro. Capricorno: stai per ricevere una notizia importante dal punto di vista lavorativo, una notizia che aspetti da tempo.

Oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: finalmente potrai lasciarti alle spalle il malumore dei giorni passati e goderti un weekend decisamente più divertente. Bilancia: sarà la giornata perfetta per riavvicinarti a una persona, per recuperare un rapporto che si è logorato nel tempo. Acquario: se ti stai portando dietro un problema da giorni, dovresti provare a risolverlo entro questa giornata. Se aspetterai il fine settimana, potrebbe peggiorare.

Oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: stai ritrovando più forza e sicurezza in te stesso. Il futuro comincia, a un po’ alla volta, a farti meno paura. Scorpione: hai qualche difficoltà sul lavoro, forse un collaboratore che non si comporta come vorresti. Pesci: ti aspettano tre giornate di passione intensa, di momenti emozionanti.