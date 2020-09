Pace fiscale, occhio ai “furbetti” e alle boutade politiche

La pace fiscale è ormai uno degli argomenti su cui ruota la finanza italiana, ma soprattutto anche la politica. Nel primo caso perché è materia di interesse, e si muovono i dettami sul come cercare di rientrare delle cifre, dall’altra parte la pace fiscale è usata un po’ da tutte le correnti politiche per rinfacciare i mal torti, dando ognuno una versione diversa di come dovrebbe essere.

A che serve il garantismo?

Si sa, in Italia si colpisce il povero e si tende la mano al ricco. È una brutta abitudine nostrana, dove sono numerosi i casi di chi, anche per poche migliaia di euro, ha alzato bandiera bianca perché non era “troppo famoso” (diciamo così, ma a buon intenditore poche parole), mentre nel caso di crack finanziari enormi si è usata tanta retorica, tanto inutile buonismo, nonché garantismo spicciolo per evitare le patrie galere a chi aveva truffato tutti gli investitori. La pace fiscale, quindi, si trova necessariamente a un bivio e nemmeno può cercare una scorciatoia: o colpisce con giustizia chi vuole farla franca, oppure rimane un altro buco nell’acqua.

Il buonismo fino a un certo punto

Un conto, ricordiamolo, è rientrare di cifre modeste e alla portata, dove basta effettivamente l’impegno e la buona volontà, un altro è il ricorso sistematico alla tendenza del non pagare. Il Fisco sta tenendo d’occhio un po’ tutti, c’è ancora tempo per pagare ma le previsioni sono ancora disastrose, molti contribuenti non hanno pagato quanto dovuto e mancano tre miliardi di euro all’appello, non proprio noccioline da riscuotere.

Ed essendo in Italia, ci sono le “varie interpretazioni” con molti contribuenti che prima avevano definito le varie forme di pagamento dilazionato e poi nemmeno hanno pagato le rate previste: a essi, dunque, vanno subito bloccati tutti i benefit, come la sospensione delle esecuzioni coattive già intraprese bloccando al contempo le nuove.

Non pagando il corrispettivo dovuto nemmeno in questo modo, la pace fiscale va a farsi benedire: se non c’è buona volontà del contribuente, si deve (dovrebbe) passare alle maniere forti consentite dal fisco.

La politica cosa fa?

Di tutto questo e dei dati sopra elencati è stato già avvisato il parlamento, luogo dove forse si potrebbe indagare più a fondo per scoprire se lo scarso gettito che sta arrivando dalla pace fiscale sia… anche merito di onorevoli un po’ morosi. La rottamazione delle cartelle, il saldo e il straccio sono così in previsione nettamente inferiore, anche se si prevede l’arrivo di 2,4 miliardi che dovrebbero quanto meno tamponare qualche falla.