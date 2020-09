Pago è Francesco Gabbani – Video – Tale e Quale Show 2020

Pago è il secondo concorrente ad esibirsi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Lo vediamo nelle vesti di Francesco Gabbani, due volte vincitore di Sanremo e ancora in cima alle vette discografiche. Interpreta una delle sue hit più famose, Viceversa.

Quale sarà il verdetto per Pago? La sua versione di Francesco Gabbani riuscirà a convincere i giudici? Le prove sono andate fin troppo bene e sembra proprio che anche dal punto di vista del look e dei movimenti, il concorrente abbia imbroccato tutto.

Pago è Francesco Gabbani a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Applausi senza fine anche per Pago: il suo Francesco Gabbani ha catturato i presenti e sembra proprio che anche la giuria abbia gradito. Il verdetto della giuria inizia da Giorgio Panariello: “Mi fa piacere che abbiamo iniziato anche noi con la raccolta differenziata”, ironizza per via dell’abito del concorrente. “A parte per la faccia, sembri Gomez della Famiglia Adams, però ho sentito in cuffia tutta la canzone”, aggiunge, “e devo dire che è uguale identico”. Loretta Goggi l’ha trovato bravissimo, anche perchè durante l’esibizione è riuscito a divertirsi. “Vederti divertire così e usare quell’ironia che è la chiave vincente di Gabbani… Sei somigliantissimo, anche nella voce. Forse nelle note alte… perchè lui ha una voce gracchiante”, aggiunge. Anche Vincenzo Salemme si unisce al coro: Gabbani ha una voce nasale, ma si tratta solo di dettagli. La performance in complesso è più che riuscita.

Scopriremo a fine puntata quale sarà il punteggio destinato a Pago: il video dell’esibizione sarà disponibile non appena l’emittente caricherà il contenuto sul portale ufficiale.