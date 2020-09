Patrizia De Blanck al veleno contro Ilary Blasi dentro al GF Vip: “Manco morta…”

Patrizia De Blanck ha ormai catturato tutti i telespettatori che seguono assiduamente il Grande Fratello Vip ormai da lunedì scorso. La contessa infatti, è una vera e propria bomba di divertimento all’interno della casa e sembra ormai essere la protagonista indiscussa di questa nuova edizione del reality.

Nonostante il programma sia iniziato da meno di una settimana, sono stati tantissimi i colpi di scena all’interno della casa come ad esempio l’abbandono di Flavia Vento in meno di ventiquattro ore. Il concorrente che sta spiccando di più all’interno del GF Vip è proprio Patrizia De Blanck che con le sue risposte dirette e le sue parolacce, sta regalando dei momenti divertenti ai telespettatori.

Patrizia De Blanck contro Ilary Blasi

La contessa più volte si è mostrata divertente insieme agli altri inquilini della casa e molto spesso ha voluto raccontare aneddoti particolari della sua vita, dimostrandosi una persona molto profonda con tanti insegnamenti da poter donare ai più giovani. Oltre alle tantissime dichiarazioni Patrizia però, si è lasciata andare a commenti poco carini nei confronti di molti personaggi famosi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, come ad esempio Ilary Blasi.

Patrizia De Blanck infatti, sembra non avere molta stima della conduttrice confessando il reale motivo per il quale non ha mai partecipato alle edizioni precedenti del reality. Il suo commento all’interno della Casa ha così lasciato molto stupiti i fan che non si aspettavano delle dichiarazioni pesanti, nei confronti della moglie di Francesco Totti. Cosa ha realmente detto Patrizia?

La contessa e l’astio verso la conduttrice

La De Blanck protagonista indiscussa di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip non si è tirata indietro e con il suo carattere sincero e spontaneo ha spiegato il reale motivo per il quale, non sopporta Ilary Blasi. Inaspettatamente infatti, la contessa ha voluto sottolineare quante volte abbia rifiutato di entrare all’interno della Casa se, a condurre il programma sarebbe stata proprio lei.

Patrizia De Blanck si scaglia così contro Ilary Blasi e afferma: “Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello ma con Ilary Blasi rispondevo “ma non ci penso proprio, manco morta”. Mentre quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici”.