Quarto Grado anticipazioni – 18 settembre – I casi

Quarto Grado ritorna con il suo secondo appuntamento nella prima serata di ReteQuattro di oggi, 18 settembre 2020. Ancora una volta Gianluigi Nuzzi ci guiderà all’interno di un viaggio nel mondo della cronaca, illustrandoci i casi che verranno trattati in puntata.

Le anticipazioni di Quarto Grado promettono un nuovo approfondimento sul caso di Viviana Parisi e il piccolo Gioele, già trattato la scorsa settimana. Il giallo è ancora da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la morte del bambino.

Quarto Grado anticipazioni – puntata 18 settembre 2020

I corpi di Viviana Parisi e del piccolo Gioele sono stati ritrovati lo scorso agosto nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Ancora oggi però non si hanno certezze sulla dinamica dei fatti e soprattutto se il bambino sia rimasto ferito nell’incidente avvenuto in galleria. L’avvocato Claudio Mondello, difensore del marito di Viviana (Daniele Mondello) ha però voluto ribadire la posizione del suo cliente in merito alla vicenda: “Noi escludiamo l’ipotesi che Viviana si sia suicidata anche per elementi che ci vengono dagli ultimi controlli, cioè non ci sono tracce di sangue su pilone, nè tracce di Viviana”. Secondo il legale, riferisce HuffingtonPost, “Non si può in alcun modo avvalorare l’ipotesi che si sia gettata o sia scivolata salendo sul pilone”.

Le anticipazioni di Quarto Grado ci parlano anche di Maria Paola Gaglione, la ragazza uccisa a Caivano. Il fratello Michele non ha mai accettato la sua relazione con un ragazzo transgender, Ciro Migliore. Dal carcere però Michele continua a dichiararsi innocente e che avrebbe cercato di fermare lo scooter su cui si trovavano i due fidanzati solo per parlare con la sorella. “Ho perso un pezzo del mio cuore: la mia sorellina”, scrive in una lettera dal carcere, diretta al fratello Giovanni. “Tu lo sai che per meera come una figlia, dato che papà non è stato sempre presente”, aggiunge. Il 30enne continua ad essere accusato di omicidio preterintenzionale.