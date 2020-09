Questi segni fanno fatica a gestire la rabbia: ecco quali sono

La rabbia è decisamente una brutta tendenza, perché è dannosa per se stessi ma anche per gli altri.

Arrabbiarsi a volte è fisiologico, essere sempre arrabbiati è patologico, eppure son diversi i segni che hanno questa tendenza.

Reagiscono in maniera aggressiva in mille situazioni, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Lavorare con questi segni è sempre un po’ problematico, perché non si capisce mai bene su quale punto scatterà la loro ira.

E poi, in ogni caso arrabbiarsi sempre, gridare, prendersela sempre per tutto è una cosa poco carina. E non è detto che i colleghi o il partner o i familiari debbano sempre sopportare un atteggiamento del genere.

1)Capricorno

Non si ha mai la certezza su quando il segno esploderà. Si sa solo che accadrà: il segno è sempre arrabbiato, ha sempre da ridire sugli altri e non è disposto mai, in nessun caso, a soprassedere. Non è cattiveria, ma certo il segno è molto pignolo – con gli altri, soprattutto – molto rigido e poco flessibile. Spinto dalla rabbia potrebbe addirittura troncare una relazione per un ritardo dell’altra persona.

2)Ariete

Ha una marcata tendenza all’ira. E, come il capricorno, non si sa quando esploderà ma si sa che lo farà per colpa della sua innata propensione a montare sempre in cattedra. Cosa talvolta positiva, ma altre volte decisamente negativa, soprattutto se si considera che anche altra gente potrebbe avere velleità e capacità da leader. E poi un po’ d’umiltà non fa male a nessuno. La tendenza all’ira si manifesta anche nelle relazioni sentimentali. Il segno è molto passionale e non fa nulla per smussare il lato negativo del suo carattere.

3)Toro

Sempre così pacato eppure, quando perde la pazienza, è come se si trasformasse in un’altra persona. Di colpo e senza preavviso, il suo umore cambia ed esplode, dicendo anche cose di cui poi magari si pente o lasciandosi andare a scatti d’ira piuttosto imprevisti. È il carattere tipico del segno: quando la goccia fa traboccare il vaso trabocca pure il segno, che si annovera a ragione tra i più amorevoli dello zodiaco. Ma la pazienza ha un limite.

4)Pesci

Ha frequenti scatti d’ira. Il segno è generosissimo, altruista e molto sensibile e passionale: di fatto è uno dei più seri segni dello zodiaco, una risorsa preziosa per chiunque abbia a che fare con un nativo del segno. Ma che ha, appunto, una certa tendenza a lasciarsi andare a scoppi d’ira quando non ne può veramente più di vedere sempre le stesse persone commettere sempre le stesse leggerezze.

5)Leone

Il segno del leone, come tutti i segni di fuoco, può esplodere con una notevole irruenza, risultando sgradevole e insensibile. Si arrabbia moltissimo quando una persona gli rivolge una critica in presenza di altri. Il segno non sopporta di essere sbeffeggiato o irriso, ma talvolta si arrabbia anche solo per una semplice battuta detta con tono scherzoso. Eppure, proprio il leone, che è sempre così ironico nei confronti di tutti, dovrebbe essere il primo ad accettare battute da parte degli altri.