By

Ci hanno insegnato che le gomme da masticare fanno male ai denti e che non bisogna mangiarne troppe. Eppure lo sapevi che le gomme da masticare fanno dimagrire? Ecco il motivo.

Le gomme da masticare

Le gomme da masticare sono dolciumi che tutti conosciamo. Si masticano finché il loro sapore non si esaurisce e poi si sputano e si buttano nel cestino. Certo siamo abituati sin da bambini a essere attratti da questa particolare caramella ma allo stesso tempo avvertiti da genitori e dentisti che il consumo di troppe gomme da masticare fa male. Questo per colpa degli zuccheri che attaccano lo smalto dei denti e favoriscono la comparsa della carie.

Il mercato odierno propone gomme da masticare senza zucchero, con proprietà rinfrescanti per l’alito, che addirittura possono sostituire il gesto di lavarsi i denti. Ma questi attributi sono reali? Purtroppo le gomme da masticare possono creare problemi alla salute. Abbiamo citato i danni ai denti ma ci sono anche quelli all’intestino, che insorgono quando si mastica a stomaco vuoto, comportamento che favorisce l’aumento degli acidi dello stomaco. A causa delle gomme da masticare possono insorgere anche dolori ai muscoli responsabili della masticazione. Però c’è una cosa che molti non sanno, che può essere positiva e di aiuto per molti, ed è che le gomme da masticare fanno dimagrire. Ecco il motivo.

Perché le gomme da masticare fanno dimagrire

Abbiamo capito che le gomme da masticare possono creare alcuni problemi alla salute. Questi dolciumi hanno però anche dei pregi quando assaporate con attenzione e in maniera sporadica. Masticare una gomma può infatti essere utile per combattere lo stress, favorire il rilassamento e la concentrazione, il miglioramento della memoria. E accanto a questi pregi ce n’è uno che si rivelerà particolarmente degno di attenzione da parte delle persone che vogliono perdere peso.

Si perché le gomme da masticare fanno dimagrire. Ecco il motivo: abbiamo poco fa accennato che l’atto di masticare gomme aiuta contro lo stress. Ed è qui la chiave iniziale che si collega al dimagrire. Masticare una gomma provoca il decremento dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Il calo del cortisolo riduce la fame nervosa ed ecco che si mangia di meno assumendo meno calorie. Masticare la gomma aiuta anche a sfogare gli stati di tensione e nervosismo, da una spinta al metabolismo, permette il controllo del peso. Masticare un chewing gum aiuta anche a spezzare la fame in certi momenti della giornata.

E’ molto utile poi masticare una gomma dopo pranzo. Questo semplice gesto aiuta a migliora la digestione perché favorisce una maggiore produzione dei succhi gastrici nello stomaco. Certo bisogna però sempre regolarsi, riallacciandosi al discorso iniziale dei problemi causati dalle gomme. Non bisogna mangiarne troppe e soprattutto non più di tre volte al giorno, masticando per meno di 45 minuti.