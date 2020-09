Sassuolo – Cagliari – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo – Cagliari è una delle partite della 1° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari, domenica 20 settembre 2020 alle ore 18.00. La sfida mette di fronte il nuovo tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, contro la squadra che gli ha dato tante soddisfazioni in passato e che lo ha portato ai vertici del calcio italiano, consentendogli poi di approdare alla Roma. Le formazioni si ritrovano chiaramente rinnovate negli schemi e negli uomini.

Sassuolo – Cagliari – Probabili formazioni

Sassuolo – Cagliari – Pronostico

Difficile immaginare un pronostico per questa sfida, anche perché alla prima di campionato sarà complicato capire quanto gli schemi, sopratutto per il Cagliari, siano stati mandati a memoria. Per questo motivo potrebbe essere favorito il Sassuolo di De Zerbi, praticamente immutato rispetto alla scorsa stagione chiusa poco più di un mese fa. Però entrambe le squadre avranno natura offensiva e una condizione ancora non ottimale potrebbe favorire un secondo tempo particolarmente aperto. Per questo sentiamo di consigliare l’esito OVER 2.5.

Sassuolo – Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

Sassuolo – Cagliari sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Sassuolo – Cagliari anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.