Sergio Muniz è Mick Jagger – Video – Tale e Quale Show 2020

Sergio Muniz è Mick Jagger nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Anche se la bellezza c’è tutta, il concorrente ha dovuto affinare il suo inglese per riuscire a mettere a segno la sua imitazione.

“Sono più grosso anche di movimenti, dovrò lavorare parecchio”, dice Sergio Muniz durante le prove settimanali. Cosa ne penserà di lui la giuria? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Sergio Muniz è Mick Jagger a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Quando si parla di Mick Jagger non si può che pensare alla sua (I can’t get no) Satisfaction. Un brano più che impegnativo per Sergio Muniz, che si ritroverà a confrontarsi con un mostro sacro del rock. Nonostante le differenze d’altezza e altro, la versione del cantante originale dell’attore è più che soddisfacente. Lo dimostra persino l’entusiasmo della Goggi nell’assistere all’esibizione. Movimenti puntuali e precisi, forse qualche incertezza nel cantato: le parole risultano poco scandite.

“Bravo”, dice Loretta, “molto coinvolgente. Mi è piaciuta la tua sfrontatezza nel farlo, questa specie di liberazione. Ti sei proprio buttato in questa performance”. L’attore ne approfitta per ricordare che fra lui e Jagger ci sono 30 anni di differenza e che imitarlo ha richiesto non poche energie. “Imbruttirti è molto difficile”, aggiunge Panariello, “comunque la tua bellezza è simile alla mia ed esce fuori. Sei stato bravo, l’interpretazione l’hai fatta benissimo. Non me l’aspettavo”. Anche Salemme è sorpreso: il trucco non permette di riconoscere il concorrente. “Hai cantato tu”, aggiunge, “forse non somigliantissima la voce, ma un’esecuzione in cui hai regalato quella stessa provocarietà che aveva lui”. In attesa di conoscere il punteggio che gli è stato assegnato, rivediamo il video dell’esibizione di Sergio Muniz.