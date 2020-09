A volte capita di sentirsi tristi e, se c’è non c’è un motivo valido, non si sa trovare una spiegazione al perché di questo stato d’animo. Soffri di tristezza? Ecco i due ingredienti che ti aiutano subito.

La tristezza immotivata

A volte può capitare di sentirsi tristi e questo succede anche quando non è per forza successo un evento doloroso. Quali sono le cause di questo stato d’animo? Quando ci sentiamo tristi senza motivo la causa possono essere scompensi ormonali, carenze di vitamine e minerali nell’organismo oppure la sensazione può essere la spia di un problema più grave come la depressione, in questo caso da accertare tramite accurati controlli medici.

In questo articolo però, parleremo dello stato di tristezza causato da scompensi alimentari. Soffri di tristezza? Ecco i due ingredienti che ti aiutano subito.

Due ingredienti che mancano nella tua dieta

Uno stato di tristezza immotivata può essere causato dall’assenza di determinati alimenti nella dieta. Certo a noi sembra di essere felici quando mangiamo un pezzo di pizza, delle patatine fritte, delle bibite gassate, ma la realtà dei fatti è che questi cibi contengono scarsi nutrienti e abbondano di grassi e zuccheri, elementi che non solo incidono ostacolando il metabolismo e facendoci aumentare peso ma causano ad esempio una carenza di magnesio che incide sul calo di energie e sull’andamento in basso del tono umorale. Magnesio, zinco, selenio, vitamina B e amminoacidi essenziali sono i nutrienti più importanti alla base del cosiddetto buonumore, che sollevano ovvero il tono umorale, che danno energia non solo fisica ma anche mentale.

E ci sono due alimenti che in particolare sono ricchi di questi nutrienti. Si tratta del cioccolato fondente e delle uova. Scopriamo perché sono così importanti per risollevare il nostro tono dell’umore.

Il cioccolato fondente

Il cioccolato è forse uno degli alimenti più amati da tutti, croce e delizia delle diete, a volte demonizzato ma in realtà basta non esagerare con le porzioni e scegliere quello giusto. Ti senti triste senza motivo? Dai un morso a un quadretto di cioccolato fondente e scegli quello extra nero. Questo perché contiene più del 70% di cacao e fa bene al metabolismo, non inciderà sul tuo peso se sei a dieta e ti farà sentire subito meglio dal punto di vista dello stato d’animo. Il cioccolato fondente contiene infatti nutrienti essenziali a risollevare il tono dell’umore come lo zinco: 10 milligrammi per una porzione di 100 grammi di cioccolato amaro.

Le uova

Il secondo alimento che ti aiuta a sorridere sono le uova. Ricche di sostanze preziose per il nostro scopo come lo zinco, il triptofano, la colina, l’Omega 3, la vitamina B, le uova sostengono il cervello stimolando la produzione di serotonina, la sostanza del buonumore utile a risollevare lo stato d’animo e combattere gli stati di tristezza più profonda.