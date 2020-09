Tina Cipollari distrugge ancora una volta le speranze di Gemma Galgani attaccandola e criticandola per il lifting fatto nelle ultime settimane. L’opinionista di Uomini e Donne infatti, per l’ennesima volta si dimostra contraria alle scelte prese dalla dama e torna alla carica per attaccarla sul suo aspetto fisico come ha sempre fatto.

Al settimanale Nuovo Tv l’opinionista del talk show firmato Canale 5 sottolinea quanto Gemma non possa avere un futuro come da sempre sogna, per via del suo carattere e del suo modo di fare fin troppo da “bambina”. Quali sono state le sue parole?

Tina Cipollari distrugge le speranze di Gemma

L’opinionista di Uomini e Donne non si è tirata indietro dall’attaccare fin da subito Gemma Galgani per aver deciso di cedere a un ritocchino estetico. La dama del parterre femminile infatti, durante l’estate ha deciso di ricorrere al lifting per togliere definitivamente alcune rughe d’espressione in viso che, non la facevano sentire a suo agio.

Una scelta molto criticata dai telespettatori a casa ma anche da Tina Cipollari che distrugge fin da subito le speranza di Gemma di poter trovare un uomo grazie anche al suo cambiamento. Nonostante la dama continui a sottolineare che l’abbia fatto per sé stessa, Tina non perde tempo per ribadire quanto la sua scelta sia stata voluta per trovare così uomini molto più giovani di lei proprio come con Nicola Vivarelli. Proprio per questo motivo, al settimanale Nuovo Tv, l’opinionista dal talk show firmato Maria De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti nei confronti di Gemma. Quali sono state le sue parole?

Dama ricoperta di offese

Al settimanale Nuovo Tv Tina Cipollari ha attaccato ancora una volta Gemma Galgani per l’intervento al viso. Secondo l’opinionista infatti, la dama avrebbe ceduto al lifting per riuscire a catturare l’interesse di cavalieri molto più giovani di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 7 Set 2020 alle ore 6:43 PDT

Tina ha così affermato che: “Altro che chirurgo, qui ti serve un fabbro! Saresti una nonnina splendida alla tua età, e invece vuoi fare Pretty Woman. Non vuoi piacere a te stessa ma vuoi piacere ai trentenni. Impara ad accettarti che è meglio”.