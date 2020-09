Se si è titolari di un conto corrente Ubi Banca è possibile gestire il proprio conto o qualunque altra funzionalità legata ad esso direttamente da casa attraverso il servizio di Internet banking (o home banking). Sono sempre di più coloro che si affidano a questo modo di fare banca, preferendolo a quello tradizionale, più lungo e scomodo, evitando in questo modo spostamenti e file a volte molto lunghe. Con l’Internet Banking si può accedere al proprio conto in ogni momento, informarsi sul saldo e sui movimenti, trasferire denaro da un conto all’altro, fare bonifici, ricaricare il cellulare.

Ubi Banca: come accedere a Internet Banking

Vediamo nel dettaglio come utilizzare questo servizio se si è clienti Ubi Banca.

Innanzitutto, se si è titolari di un conto corrente o carta prepagata con IBAN alla Ubi Banca, è possibile attivare l’Internet Banking online o in filiale.

Una volta attivato il servizio, si può accedere a Qui Ubi dal sito ubibanca.com inserendo il codice cliente e la password. In alto, nel campo di ricerca, si possono digitare e raggiungere le diverse funzionalità a disposizione, ad esempio bonifico, giroconto, ricarica carta, ricarica cellulare, CBILL e PagoPA, bollo auto e moto, MAV/RAV.

Subito sotto il campo di ricerca è disponibile la barra arancione dei Preferiti, aggiornabile scegliendo le proprie funzioni maggiormente utilizzate.

Qui Ubi: Effettuare un bonifico

Se ad esempio si vuole effettuare un bonifico, lo si può eseguire in pochi secondi se il beneficiario è già certificato in rubrica, altrimenti se è nuovo basta certificarlo solo la prima volta inserendo il codice che verrà inviato via SMS.

Per autorizzare il bonifico come per le altre disposizioni, è necessario inserire il codice usa e getta del Digital Code, generato dalle App Ubi Banca. Per utilizzare il Digital Code basta installare e utilizzare almeno una delle App tra Banking, Trading, Ubi Pay, Ubi Money o la semplice Digital Code, tutte a portata di mano con le rispettive funzionalità. Dopodiché bisogna seguire dei semplici passaggi:

accedere con il codice cliente e la password all’App e prendere visione dell’informativa

scegliere un nome per il dispositivo

inserire il codice di attivazione ricevuto via SMS al numero di cellulare certificato fornito alla Banca

scegliere il PIN personale di 4 numeri che sarà valido per tutte le app e per i dispositivi selezionati.

Le operazioni di Qui Ubi sono raggiungibili anche dal menù di sinistra: Conti e Carte, Finanziamenti, Investimenti, Assicurazioni, fino alla semplice ricarica del cellulare.

Ubi Money: con Plan & Save

Un’ulteriore funzionalità è Ubi Money: con Plan & Save è possibile tenere sotto controllo le spese, catalogarle e impostare dei budget per i propri progetti. Ready to invest invece permette di seguire gli investimenti, ricevere online le raccomandazioni dal proprio gestore e inviare gli ordini.

Sono dunque molti i vantaggi di usufruire al servizio di Internet Banking: