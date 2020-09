Vergine: con quali segni è compatibile

By

Proseguiamo la carrellata delle compatibilità dei segni: è il turno della vergine.

1)Ariete

Compatibilità non eccezionale, possibile solo se entrambi sono disposti a smussare un po’ il proprio carattere. L’ariete ha sempre la tendenza a imporre la propria leadership, la vergine non è disposta a sopportare, a lungo andare, una persona che ha sempre la tendenza a montare in cattedra.

2)Toro

Abbastanza d’accordo. Entrambi sono precisi, concreti, pragmatici, pertanto è proprio sul terreno della concretezza e della passione per il lavoro che potrebbero incontrarsi. Ma il toro cerca un po’ più di complicità e collaborazione, la vergine è più autonoma.

3)Gemelli

Non molto compatibili. Perché il gemelli è piuttosto leggero e talvolta superficiale, il segno della vergine estremamente puntiglioso e potrebbe non tollerare molto le esuberanze del partner. Tuttavia, potrebbero incontrarsi sul terreno delle passioni. Entrambi i segni ne hanno tante e potrebbero trovare quella in comune.

4)Cancro

Decisamente un’unione poco felice. Il cancro ha bisogno di un partner un po’ più sensibile, ma il segno della vergine è notoriamente poco caloroso e molto freddo. Che poi, in realtà, sia solo apparenza, al cancro poco importa. Le manifestazioni d’affetto, cui la vergine è allergica, per il segno del cancro devono essere reali.

5)Leone

Un’unione interessante, anche se complessa. La vergine potrebbe essere interessata alla vitalità del segno di fuoco e questo potrebbe essere attratto dalla mente brillante e quasi geniale del segno di terra. Se il leone tiene a bada la sua voglia di prevalere sempre la relazione può decisamente funzionare.

6)Vergine

Vergine con Vergine: potrebbero andare d’accordo, ma l’unione rischia di essere decisamente noiosa, visto che entrambi sono puntigliosi, precisi, anche un po’ chiusi. Diciamo che il segno della vergine ha bisogno di qualcuno che lo faccia uscire dal suo guscio e gli dia degli stimoli.

7)Bilancia

L’unione bilancia – vergine è interessante: i segni potrebbero incontrarsi sul terreno della sensibilità nei confronti della bellezza e della raffinatezza. Entrambi amano il bello, cercano, ammirano e vogliono accanto persone curate e organizzate. Sia a livello di sentimenti, sia di professione.

8)Scorpione

Una unione molto elettrica, a causa della forte gelosia dello scorpione che rischia di mandare in tilt la vergine, segno tradizionalmente molto autonomo, indipendente e allergico alla tendenza al controllo tipica dello scorpione.

9)Sagittario

Una unione bella, con molte possibilità di successo, perché il segno della vergine è attratto dalla nobiltà d’animo e dall’ardore del sagittario, quest’ultimo prova ammirazione per il talento della vergine. La coppia funziona sia a livello sentimentale sia a livello professionale e, soprattutto, imprenditoriale.

10)Capricorno

Sono un po’ troppo simili per andare d’accordo. Troppo precisi, troppo autonomi, troppo indipendenti entrambi. Paradossalmente il problema potrebbe essere costituito proprio dall’andare troppo d’accordo: la coppia, in altre parole, rischia di essere priva di mordente.

11)Acquario

Non è una unione ideale. L’acquario è troppo leggero, anche nelle sue espressioni, poco incline a rispettare schemi, il segno della vergine è troppo puntiglioso e troppo permaloso, pertanto il segno d’aria rischia di sentirsi un po’ oppresso.

12)Pesci

Paradossalmente, quella che sembra una unione poco felice può, invece, essere estremamente fruttuosa, sia a livello sentimentale che professionale. Perché il pesci riesce a trasmettere un po’ di sensibilità al segno della vergine, quest’ultimo segno un po’ di pragmatismo al nativo dei pesci. È una unione complementare.