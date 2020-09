Verona – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Verona – Roma sarà l’esordio in campionato per queste due squadre che cercano di ripetere e migliorare quanto fatto nella scorsa annata nonostante il mercato si ancora aperto e le rose non del tutto complete. L’inizio della gara è previsto per le 20:45.

Verona – Roma: come arrivano alla gara

Il Verona dopo l’ottimo campionato dello scorso anno non poteva che ripartire da Juric in panchina e spera di ripetere o magari migliorarsi quest’anno nonostante qualche partenza pesante come Amrabat e Kumbulla, quest’ultimo passato proprio ai giallorossi. Essendo ancora aperto il mercato la rosa non è ancora completa, ma gli scaligeri proveranno a mettere in difficoltà gli avversari con la loro velocità e con gli schemi assimilati lo scorso anno.

La Roma arriva a questo appuntamento con un grosso punto interrogativo, ci sarà Dzeko? O all’ultimo istante arriverà Milik? In più Fonseca dovrà fare i conti con il brutto infortunio capitato a Zaniolo con la Nazionale che lo terrà fuori per molti mesi. Una squadra dunque ancora da completare ma che andrà a Verona per cercare di mettere subito in cassaforte i primi tre punti.

Verona – Roma: Pronostico

Si prospetta una partita aperta e spettacolare, ma la Roma dovrebbe spuntarla per partire bene, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + GOL

Verona – Roma: Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi; Stepinski, Di Carmine. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All: Fonseca

Verona – Roma: Dove vederla in tv e streaming

L’anticipo serale tra Verona e Roma sarà trasmesso da DAZN . Per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN, Verona-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Verona-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN .