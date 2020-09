Virginio è Justin Timberlake – Video – Tale e Quale Show 2020

Virginio è Justin Timberlake nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Il concorrente ha deciso di mettere in discussione la propria voce e di mettersi in gioco. In passato ha vinto Sanremo e ora si ritrova ad affrontare una sfida molto diversa.

“Sono felice di farlo”, dice durante le prove settimanali. Virginio ha già dimostrato in passato di riuscire a superare ogni aspettativa e anche adesso ha le carte per sorprendere. Scopriamo il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Virginio è Justin Timberlake a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Virginio canta Can’t stop the feeling di Justin Timberlake, un brano del 2016 che lo ha premiato con i People’s Choice Award come Miglior canzone dell’anno. Scelta più azzeccata per il concorrente, dato che il suo timbro vocale si avvicina molto a quello dell’artista originale. Standing ovation da parte della giuria e anche dagli altri concorrenti, finta Berti compresa. “Devo fare i complimenti al corpo di ballo”, dice subito la Goggi, “e lui è uguale, identico. Come cantato e come ti sei mosso, che non è facilissimo. Complimenti”.

Anche Salemme è d’accordo e aggiunge anche che il concorrente è riuscito ad imitare la leggerezza di Timberlake. “Devo dire una cosa”, dice Panariello, “devo essere sincero, sia nel cantaree ballare, ma Paolantoni non è stato da meno”. Viene preso in causa il comico, che viene invitato a dire qualcosa con il suo inglese ‘impeccabile’. Tra poco scopriremo il punteggio della giuria: intanto puoi guardare il video dell’esibizione di Virginio.