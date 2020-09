Alessia Marcuzzi a Verissimo – Su Stefano De Martino, “Per colpa di un fiore”

By

Alessia Marcuzzi si racconta a tutto tondo, per la prima volta nel salotto di Verissimo, senza veli. Grazie ad un video in cui descrive la sua vita e carriera, ci rivela che fin da piccola ha sempre nutrito il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

E poi c’è la nonna Mela: Alessia Marcuzzi spera di aver ereditato anche solo un grammo della sua energia. “Una furia”, dice nella clip. “I miei figli sono proprio la mia vita, loro sono sopra tutto. Loro hanno dieci anni di differenza, quindi è come se fossero figli unici. Sono pazza di loro”.

Alessia Marcuzzi a Verissimo – “Paolo è stupendo, meraviglioso”

Alessia Marcuzzi si ritiene una donna molto fortunata, serena. “Non sono mai stata quella bambina che sognava il matrimonio, i figli, ero un po’ maschiaccio”, dice a Silvia Toffanin. Nel suo cuore però ci sono anche tre amiche speciali: una fin dall’infanzia, con cui si confida tantissimo. Poi anche con i figli: “Non sono una che tiene tutto per sè”. Anche con il marito le chiacchiere non mancano. “Ci siamo incontrati tardi, ma siamo anche molto amici oltre che marito e moglie”, aggiunge, “lui è stupendo con Mia e con Tommaso, meraviglioso. Questo è un valore aggiunto”. Paolo Calabresi Marconi non è riuscito solo a conquistare il cuore dei suoi figli, ma anche quello dei papà dei due bambini.

… e su Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: il gossip dell’estate. Involontario, a detta della conduttrice. “Sono abbastanza riservata, posto tante cose sui social, poi quando ci sono cose che riguardano la mia famiglia, sono abbastanza mie”, sottolinea. Durante gli scorsi mesi, molte persone sui social hanno messo in dubbio anche i baci fra lei e il marito Paolo. “Penso che credere ad una cosa romanzata sia un po’ più stuzzicante o accattivante”, prosegue, “non è proprio stato piacevolissimo. Ci devo fare i conti con una vita in mezzo ai riflettori”.

Tutto è nato da un post che la Marcuzzi ha pubblicato in ricordo di Nadia Toffa, in cui appariva un fiore. Lo stesso poi pubblicato da De Martino. Una casualità, dice. Lei e il ballerino hanno avuto modo di parlare ed erano entrambi sereni in merito. Nessuna crisi con Paolo poi. “Durante il lockdown veramente c’è stato un momento un po’ così, ma credo che durante il lockdown la quotidianità a tante persone abbia fatto un effetto un po’ strano”, racconta. A quanto pare la crisi fra marito e moglie c’è stata, ma niente di che. Così Paolo è andato a dormire a casa della nonna, che abita nelle vicinanze. Poi tutto è rientrato.