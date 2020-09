È andata in onda ieri sera la seconda puntata della nuova edizione di Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. La Casa più famosa d’Italia è finalmente al completo, o quasi visto la mancanza di Paolo Brosio per accertamenti medici.

Abbiamo visto pezzi da novanta entrare, tra loro anche Stefania Orlando, la conduttrice televisiva che da anni è amica dell’opinionista Antonella Elia. Proprio quest’ultima ha voluto chiarire alcuni punti che l’hanno infastidita, ma vediamo nel dettaglio.

Antonella Elia contro Stefania Orlando

Entusiasta di entrare finalmente così da incominciare la sua nuova avventura al fianco di tanti altri compagni, Stefania ha dovuto rispondere a delle domande specifiche della showgirl Antonella. Infatti, infastidita ha voluto precisare di essere stata e di esserlo tutt’ora molto legata con la conduttrice, tanto da aver partecipato a episodi davvero importanti per lei.

Questo perché ci sono state alcune parole di troppo, che proprio la Elia non ha digerito, soprattutto se, come precisato prima, sono così amiche come sembra. Prima di oltrepassare la porta rossa quindi, ha dovuto chiarire alcune affermazioni e domande per calmare la situazione con l’opinionista, che proprio non si capacita di quello che ha scoperto.

“Dietro le quinte hai parlato male di me”

Voleva un’entrata particolare e l’ha avuta, subito punzecchiata dalla showgirl che le ha chiesto il motivo del suo atteggiamento e se questo fosse normale dopo la loro amicizia di circa 15 anni. Antonella infatti, ai tempi fu invitata al secondo matrimonio di Stefania Orlando, ed ora si ritrova a sentire e a dover leggere parole che proprio non si aspettava. Le chiede molto arrabbiata:” Mi hai invitata al tuo matrimonio e poi parli male di me?”.

La conduttrice però non sembra ricordare questo episodio, o almeno dalle sue parole sembra così tant’è che le chiede quando mai avesse fatto una cosa del genere. Ma la showgirl proprio non si fa pregare e le risponde subito:” Lo hai fatto dietro le quinte di un programma tv” e aggiunge che in alcune interviste che ha rilasciate la Orlando ha affermato che Antonella non era tra i concorrenti che le piacevano, definendola una “provocatrice”. La gieffina ha specificato che per lei questo è un complimento, perché con questo atteggiamento si farà sempre notare. Nonostante tutto, Antonella continua per la sua strada, non accettando le parole di Stefania.