Antonio Catalani e Tove Villfor – Moderno – Ballando 2020 – VIDEO

Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor hanno le idee molto chiare per la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lui vuole vincere e non si accontenterà dei posti in fondo alla classifica. Per raggiungere l’obiettivo, userà tutta la sua conoscenza nello sport.

Antonio Catalani e Tove Villfor puntano in alto e si vede fin dai primi istanti che le prove affrontate in questi mesi hanno permesso ad entrambi di creare una forte sintonia. Propongono un ballo Moderno sulle note di Guerriero di Marco Mengoni

Antonio Catalani e Tove Villfor a Ballando con le Stelle 2020 – Moderno

Doppio debutto per Antonio Catalani e Tove Villfor: pittore lui, maestra lei, affrontano per la prima volta il programma di Milly Carlucci. Lui vuole dimostrare di avere una grande predisposizione per il ballo, ma secondo la giuria non ci è riuscito affatto. “Sei molto artistico nella vita normale, quello che ho trovato un po’ assente è lo sguardo all’inizio”, dice la Smith, “manca sale e pepe. Hai fatto dei movimenti tanto per fare, passione poca”. La Presidentessa della giuria suggerisce al concorrente di ricordarsi chi è nella vita normale e di portare tutto se stesso quando si trova in pista. “In questa sorta di lapdance hai fatto l’asta, hai fatto molto da perno”, aggiunge Zazzaroni.

Secondo la Lucarelli invece è la coppia a non funzionare, mentre presi singolarmente sono sensuali e perfetti. “Sembravate due che a fatica superavano il problema del distanziamento sociale”, sottolinea. Per Mariotto invece ci saranno delle sorprese a breve: i due dimostreranno presto che saranno i principali rivali del resto del cast. Una bella batosta per Catalani, che deve digerire un verdetto più che negativo e penalizzante. Riuscirà a risollevarsi? I voti: 3 (Zazzaroni), 2 (Canino), 2 (Smith), 3 (Lucarelli), 0 (Mariotto), per un totale di 10 punti. A breve il video dell’esibizione di Antonio Catalani.