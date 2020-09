Barbara Bouchet e Stefano Oradei – Il Charleston – Ballando 2020 – VIDEO

Barbara Bouchet e Stefano Oradei sono pronti al debutto nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lei attrice più che affermata, ha esordito in diversi settori nel corso della sua carriera e ora si ritrova a rivestire pure i panni di ballerina.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei convinceranno la giuria? Durante questi mesi, la concorrente è migliorata in modo esponenziale. I due poi hanno creato una forte sintonia durante la quarantena: Stefano ha seguito in tutto e per tutto la sua allieva. La coppia propone un Charleston lento e preciso.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei a Ballando con le Stelle 2020 –

Barbara Bouchet e Stefano Oradei mettono in scena un momento divertente durante i primi secondi dell’esibizione. Lei, in panne per via di un guasto alla macchina, viene fermata dal poliziotto che le vuole assegnare la multa. Il suo sguardo angelico però convince l’agente a lasciar perdere. “Gran classe sempre”, dice Canino, “con questo look mi sembrava una Barbie Pazza”. Secondo il giudice ci sarà molto da vedere nel corso della sfida danzante, anche se in questa prima serata la concorrente non ha dimostrato tutte le sue potenzialità. “Molto slow, elegante ma lento”, dice Zazzaroni. La Smith non è d’accordo: il genere scelto dalla Bouchet può avere due tipi di ritmo, fra cui uno più lento. La Presidentessa sottolinea però che la concorrente ha comunque molto su cui lavorare.

“Hai una grande presenza scenica, sei molto bella”, dice la Lucarelli, “c’è molto da lavorare. Parliamo d’altro”. Mariotto decide di non infierire e non esporsi più di tanto: preferisce dare tutto in mano al pubblico. Il giudice anticipa quindi di voler dare un voto negativo alla coppia in gara. I voti: 4 (Zazzaroni), 4 (Canino), 4 (Smith), 3 (Lucarelli), 0 (Mariotto), per un totale di 15 punti. Trovi su Raiplay il video dell’esibizione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei.