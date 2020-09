Bilancia: con quali segni è compatibile?

Nella carrellata delle compatibilità è il turno del segno della Bilancia. Vediamo con quali segni è compatibile questo segno d’aria.

1)Ariete

Compatibilità limitata. Per l’ariete la bilancia è troppo arrendevole e troppo ferma, bloccata sulle sue cose e sulla sua ricerca costante dell’equilibrio, per la bilancia il segno di fuoco è un po’ troppo in movimento, troppo dinamico e troppo tendente all’ira.

2)Toro

I due segni vanno abbastanza d’accordo. Entrambi hanno questa tendenza ad ammirare la bellezza e a lasciarsi conquistare dall’armonia. Inoltre entrambi amano la famiglia, pertanto costituiscono una coppia con buone chance di successo.

3)Gemelli

Con il segno dei gemelli la bilancia ha una buona intesa, perché entrambi, da segni d’aria, hanno dentro leggerezza di spirito, esuberanza, voglia di scrollarsi di dosso le cose pesanti. Sono brillanti, amanti della vita. Lei più formale, lui un po’ più allergico agli schemi: si completano in maniera ideale.

4)Cancro

Possono incontrarsi sul terreno dell’amore per l’armonia, la pace e la bellezza. Entrambi cercano sempre di mantenere gli equilibri familiari, o anche sul posto di lavoro. Il cancro tende ad avere più scatti nervosi, la bilancia ha un effetto calmante sul segno d’acqua. Del resto il cancro aiuta la bilancia, quando necessario… a sbilanciarsi e assumersi delle responsabilità in più.

5)Leone

Coppia interessante. Il leone è affascinato dalla bilancia e dalla sua raffinatezza, la bilancia è attratta dall’aria un po’ dura e rude del leone, che però alla fine si rivela uno dei segni più generosi dello zodiaco. Possono funzionare, insieme, se il leone mette da parte le sue velleità da leader e la bilancia è disposta a tirare fuori un po’ di grinta.

6)Vergine

Sono molto diversi l’uno dall’altro, uno tende alla terra, uno, più leggero, va verso l’alto. Però il segno della vergine si sente molto attratto dal segno della bilancia in virtù della sua raffinatezza e la bilancia si sente attratta dallo charme e dal fascino sensuale che emana il segno della vergine. Possono funzionare, ma devono appianare le rispettive spigolosità.

7)Bilancia

Bilancia – bilancia: rischiano di essere alquanto… sbilanciati. Un po’ troppo tendenti all’equilibrio e un po’ troppo formali, fermi nelle loro posizioni, per timore di far saltare degli equilibri che però talvolta vengono tenuti in piedi solo in apparenza. Un paradosso: tanto in equilibrio da non esserlo affatto.

8)Scorpione

Una coppia che non può funzionare, perché la bilancia è sempre ferma sul proprio equilibrio, lo scorpione vuole sempre controllare tutto e non gli basta mai quello che riceve perché è passionale, geloso, sempre pronto a esplodere e a inchiodare l’altro alle proprie responsabilità.

9)Sagittario

La coppia ideale. Il sagittario è affascinato dall’eleganza della bilancia, quest’ultima è attratta dalla nobiltà d’animo del segno di fuoco. Possono andare lontano, anche perché entrambi hanno ideali di giustizia e di bellezza.

10)Capricorno

Una coppia che non può andare troppo d’accordo. Il capricorno è molto rigido e inflessibile, la bilancia è più leggera. Si tratta di una unione impegnativa. Il segno d’aria non sopporta molto bene la leadership del capricorno, quest’ultimo non sopporta il mood della bilancia, sempre così pacifico.

11)Acquario

Possono andare molto d’accordo, essendo entrambi segni d’aria, leggeri, molto sensibili, molto diplomatici e poco inclini alle discussioni. Peraltro entrambi sono pure ben predisposti verso la vita sociale.

12)Pesci

Il segno dei pesci, sempre molto sensibile e profondo, può trovare nel segno della bilancia un partner dolce, raffinato e molto pacifico. Il segno della bilancia può trovare in quello dei pesci la serietà e il senso di responsabilità che cerca nella vita quotidiana. Insomma, la coppia può funzionare.