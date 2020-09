Carige supporta la pallanuoto

Banca Carige vuole rilanciarsi in vari settori. Dopo i vari accordi trovati dal punto di vista finanziario, c’è anche lo sguardo all’orizzonte per capire meglio come promuovere questo marchio genovese tra i più importanti in Italia. E l’abbinamento con lo sport è spesso una chiave fondamentale per allargare il proprio raggio d’azione. Intanto per avvicinare i giovani, poi per fare capire come un istituto bancario possa essere al fianco di un’impresa e di una missione, seppur sportiva.

Pallanuoto sport per tutti

Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano nel mondo della pallanuoto, un mondo dove si vive di certezze ormai assodate, come quella che lega proprio banca Carige alla Rari Nantes Savona una delle squadre più importanti in campo italiano ed europeo. Accordo raggiunto e che si rinnova con entusiasmo crescente anche per la stagione 2020-2021.

In una recente conferenza è stata così confermata questa importante partnership, siglata dal presidente della squadra sportiva Maurizio Maricone, e dal Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani. Un accordo, dunque, che sa di Liguria ma anche di passione per la pallanuoto, sport con un buon numero di appassionati e che vede proprio in questa realtà un’eccellenza per la categoria. Infatti, il binomio non si sposa solo sulla prima squadra, quanto poi sul lavoro per valorizzare i settori giovanile e lo sport in generale.

Iniziative future

Non è raro vedere iniziative tra le due parti con banca Carige e la Rari Nantes accomunate dalla passione che mettono in ciò che fanno. Lo sport come motore trainante di un intero territorio per allargarsi su scala nazionale e raccogliere le soddisfazioni che si meritano: è questo lo spirito intravisto e intrapreso ormai da molti anni per i due sodalizi.

Tutti soddisfatti

Nel corso della conferenza per il rinnovo di questa collaborazione, sono arrivate importanti dichiarazioni da entrambi i fronti. La crescita culturale e sportiva e territorio sta alla base del pensiero di Banca Carige, rappresentata da Gianluca Guaitani: “Siamo molto soddisfatti di questa storica e proficua collaborazione con una realtà sportiva, che si identifica con la città e che rappresenta un’eccellenza quindi anche a livello nazionale. L’impegno della nostra banca è sempre in primo piano, con Rari Nantes Savona sosteniamo lo sport. Siamo consapevoli del forte valore educativo e formativo che esso ha per le nuove generazioni e per il futuro del territorio savonese”.

Così, seguono a ruota le parole di Maurizio Moricone, presidente della Rari Nantes Savona: ” Questo è un giorno importante, perché valorizziamo il Territorio, l’eccellenza e impegno sociale, ma dimostriamo anche di avere una notevole fiducia nel futuro e fare un concreto investimento nei giovani. Sono i nostri valori e quelli di banca Carige e le ragioni profonde della lunga collaborazione. In questo periodo storico, nonostante tutte le difficoltà, credo io e i miei dirigenti fermamente che la nostra funzione sociale sia sempre di più la diffusione nelle famiglie e nei giovani, di questi semplici valori “.