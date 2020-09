Carlotta Savorelli cambia abitudini | Dama rinata a Uomini e Donne

Tra i volti già noti che hanno fatto ritorno a Uomini e Donne in questa nuova edizione c’è anche Carlotta Savorelli. La dama non fa parte del parterre femminile da molto tempo, però è già riuscita a stringere legami di amicizia e a mettersi parecchio in gioco in amore. Tuttavia, in questa nuova stagione di Uomini e Donne, Carlotta Savorelli cambia abitudini e si presenta in modo del tutto nuovo.

Ciò, l’ha portata a intraprendere già una conoscenza piuttosto complicata all’interno dello studio di Uomini e Donne. Infatti, nelle scorse puntate, Carlotta Savorelli si è ritrovata coinvolta, insieme ad altre due dame, in un piccolo scandalo scoppiato a causa di Roberta Di Padua. La dama di Cassino stava frequentando un nuovo cavaliere di nome Nicola, il quale le avrebbe fatto alcune rivelazioni su altre due dame, tra cui proprio Carlotta.

Carlotta Savorelli ha delle nuove abitudini

Per quanto riguarda quest’ultima, Nicola avrebbe rivelato a Roberta di considerarla solo una “ruota di scorta” rispetto a lei, ma di non aver ancora rinunciato a conoscerla. Nicola si è ribellato alle dichiarazioni di Roberta Di Padua, ma ormai era troppo tardi. Carlotta Savorelli non ha affatto gradito le parole del cavaliere Nicola e, dunque, ha deciso di mettere subito fine alla conoscenza, perchè non gradisce le menzogne.

Carlotta Savorelli ha raccontato di aver sofferto per amore, per questo cambia totalmente abitudini rispetto al passato. Poche ore fa, su Instagram, la dama ha scritto un monito a se stessa. La dama ha condiviso parole molto profonde coi suoi follower.

Prime disavventure a Uomini e Donne

“Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventano parole. Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino”.

Con queste parole, Carlotta Savorelli cerca di fare coraggio a se stessa, ma anche a tutti i suoi follower. La dama, vocalist di professione, sta riscontrando già un certo successo a Uomini e Donne. Infatti, è riuscita a superare la delusione della scorsa edizione dovuta alla storia mai realmente iniziata con Marco. Quest’anno Carlotta Savorelli riuscirà ad essere più fortunata e a incontrare il cavaliere giusto a Uomini e Donne?