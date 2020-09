Chiamami col tuo nome – Trama, trailer e cast del film su Rai 3

By

Chiamami col tuo nome è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 19 settembre 2020. Andrà in onda dalle 21:25 circa ed è diretto da Luca Guadagnino. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di André Aciman ed il è terzo capitolo della Trilogia del Desiderio ad opera del regista italiano.

Del genere drammatico e sentimentale, la trama di Chiamami col tuo nome segue le vicende di due adolescenti che scopriranno l’amore. Elio e Oliver però non riusciranno subito a dare voce ai loro sentimenti, per via della confusione di entrambi.

Chiamami col tuo nome – La trama

Elio Perlman ha 17 anni e trascorre le vacanze nel Nord Italia con i genitori. Il padre ha l’abitudine di ospitare uno studente straniero ogni anno e questa volta è toccato a Oliver, un ebreo di 24 anni di origine americana e dal grande fascino. Tra Oliver ed Elio si instaura subito un bel legame e i due ragazzi trascorrono tutto il tempo insieme. Elio inizia presto a provare qualcosa per l’amico, mentre Oliver cerca di mantenere le distanze. Anzi si avvicina a Marzia, anche se Elio troverà il coraggio di dichiararsi.

Dopo un bacio fugace, Elio inizia a provare interesse per Marzia e i due finiscono a letto insieme. Nella mente del ragazzo però c’è solo Oliver, con cui si dà appuntamento a mezzanotte. Da quel momento in poi i due vivranno appieno il loro sentimento, con il benestare dei Perlman. La trama di Chiamami col tuo nome ci rivela che Elio dovrà presto dire addio all’amore della sua vita. Dopo un anno di sofferenza, scoprirà che il ragazzo si sta per sposare con l’ex fidanzata.

Chiamami col tuo nome – Il cast

Alla guida del cast di Chiamami col tuo nome troviamo Timothée Chalamet nel ruolo di Elio e Armie Hammer in quello di Oliver. Al loro fianco troviamo Michael Stuhlbarg nei panni del signor Perlman e Amira Casar in quelli della moglie Annella. Compaiono inoltre i seguenti attori: Esther Garrell (Marzia); Victoire Du Bois (Chiara); Vanda Capriolo (Mafalda); Antonio Rimoldi (Anchise); Elena Bucci (Bambi); Marco Sgrosso (Nico); André Aciman (Mounir); Peter Spears (Isaac) e Walter Fasano (comparsa).