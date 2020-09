Classifica e oroscopo di domenica 20 settembre 2020: Leone k.o, Scorpione affascinante

Ecco l’oroscopo di domenica 20 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo a domenica. Un’altra settimana è giunta al termine. Quali segni saranno baciati dalla fortuna in questa giornata? Ancora insicurezze per l’Ariete, lo Scorpione vivrà una domenica all’insegna dell’amore. Il Leone è sfibrato, avrà bisogno di riposarsi. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica 20 settembre e la classifica, segno per segno.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica sarai pieno di incertezze. Per fortuna questa insicurezza avrà vita breve: molto presto ti sarà tutto più chiaro! Nelle prossime ore o giorni capirai cosa sta accadendo e potrai procedere con un piano per il futuro.

Toro

Tre stelle. Sarà una giornata piuttosto impegnativa. Dovrai affrontare molti impegni e dovrai assumerti delle responsabilità importanti, ma scoprirai di essere perfettamente in grado di portarle avanti. E alla fine acquisterai più fiducia in te stesso!

Gemelli

Cinque stelle. Si prospetta una domenica molto promettente e potrai fare passi da gigante nella realizzazione dei tuoi progetti. D’ora in poi la tua vita prenderà una piega inaspettata che ti lascerà a bocca aperta!

Cancro

Quattro stelle. Anche se in passato hai preso una serie di decisioni sbagliate, d’ora in poi potrai recuperare. grazie a un quadro astrologico molto incoraggiante. In questo momento avrai il distacco e la lucidità necessari per vedere con chiarezza la tua situazione.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovresti prenderti del tempo per riposare un po’, staccare la spina e ricaricare le batterie. Ti aiuterà a ritrovare più obiettività e a ridimensionare i tuoi problemi.

Vergine

Tre stelle. In questa giornata potresti incappare in qualche contrattempo o ritardo che farà saltare i tuoi programmi. Non ti rabbuiare o innervosire! Le stelle continuano a essere dalla tua parte, per cui procedi dritto lungo la tua strada!

Bilancia

Due stelle. In passato hai accumulato così tanto stress e tensioni che ora ti manca la serenità per vedere le cose con chiarezza. Perciò diventa faticoso fare una scelta e così facendo rischierai di non procedere, di non muoverti. Prenditi del tempo per sgombrare la tua mente e riorganizzarti, fare ordine nella tua vita.

Scorpione

Cinque stelle. Sarai stracolmo di energia e fascino e questo ti permetterà di trascorrere una domenica memorabile accanto alla persona amata. I single a caccia di qualcuno di interessante dovrebbero mettersi in gioco, perché la loro fortuna potrebbe girare!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovrai avere molta prudenza, perché sarà facile cadere in un errore sul lavoro. Prima di prendere una decisione, rifletti con molta attenzione!

Capricorno

Quattro stelle. Sentirai di avere più forza e creatività. Ti sarà più facile affrontare alcune situazioni che ti affliggono da giorni, ma cerca di fare attenzione. Rifletti bene prima di parlare, perché potresti dire o fare qualcosa che provocherà un malinteso.

Acquario

Quattro stelle. Sentirai una voglia crescente di condividere i tuoi progetti e i tuoi obiettivi con chi ti sta vicino, per sapere cosa ne pensano. Sarà perfetto, ma fai attenzione a non lasciarti condizionare negativamente dalle opinioni degli altri.

Pesci

Tre stelle. I problemi delle ultime settimane potrebbero averti portato fuori rotta e aver rallentato la realizzazione dei tuoi progetti. Sarà sufficiente mantenere il sangue freddo e piano piano potrai tornare in carreggiata!