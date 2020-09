Come investire sul petrolio con Plus500

Vorresti investire sul petrolio e non sai come fare? Plus500 offre la possibilità di fare trading sulle materie prime, quindi anche sul petrolio.

Trading sul Petrolio con Plus500

Uno dei vantaggi principali di fare trading CFD con Plus500 è la semplicità di utilizzo della piattaforma. Sia se decidiamo di operare in azioni, in indici o materie prime come oro, argento o petrolio, il broker mette a disposizione una interfaccia grafica che ci permette di aprire le posizioni con tutta facilità.

Abbiamo naturalmente a disposizione la possibilità di usare una leva finanziaria per aprire le posizioni e quindi possiamo investire una piccola quota senza bisogno di mettere nel conto un capitale elevato.

Plus500 Come investire sul Petrolio

Dopo esserci iscritti a Plus500 e caricato il nostro conto, siamo pronti per fare trading. Possiamo cercare il petrolio nella barra di ricerca in alto e da qui decidere di aprire una posizione di Acquisto (Long) o di Vendita (Short). L’investimento in CFD è infatti bidirezionale e abbiamo la possibilità di posizionarci in Acquisto se pensiamo che il prezzo del petrolio possa salire e in Vendita se pensiamo che il prezzo del petrolio possa scendere. Questa pratica funziona così con tutte le azioni, indici o materie prime su cui vogliamo investire, permettendo quindi un guadagno sia se prevediamo un aumento o un decremento di prezzo.

Da specificare che nel momento in cui acquistiamo una posizione, non stiamo effettivamente comprando barili di petrolio, ma stiamo facendo trading, quindi stiamo cercando di speculare sul cambio di prezzo.

Quando iniziare a fare trading sul Petrolio?

E’ possibile iniziare in qualunque momento ad acquistare posizioni di petrolio tramite Plus500. In ogni momento ci possiamo registrare e aprire un conto sia demo che reale. Se vogliamo allenarci e quindi conoscere tutte le funzionalità offerte dal broker, prima di investire soldi reali, il conto demo è una buona occasione. Abbiamo infatti a disposizione dei soldi virtuali che possiamo utilizzare per fare trading come meglio crediamo, allo scopo di conoscere bene la piattaforma senza rischiare soldi reali. Imparare a conoscere bene la piattaforma e in generale il sistema di trading CFD è un passo importante per tutti i trader. Ecco perchè un conto demo è sempre un passo importante che dovrebbe compiere che intende investire denaro reale. Una volta conosciuto bene il meccanismo di acquisto delle posizioni possiamo depositare (minimo 100 euro) nel conto reale e iniziare a investire utilizzando la piattaforma Plus500.