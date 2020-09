Consigli per il Fantacalcio – Ecco sette giocatori da schierare nella prima giornata

Per chi ha fatto già l’asta è arrivato il momento di schierare la prima formazione. Vediamo quali sono i giocatori da schierare assolutamente nella prima giornata di campionato che si apre oggi con Fiorentina-Torino delle 18.

Franck Ribéry (Fio-Tor)



Il francese quest’anno è listato come attaccante e ha perso un po’ di fascino al Fantacalcio. L’anno scorso era partito alla grandissima, offrendo giocate sopraffine e spettacolari. Un terribile infortunio l’ha tenuto poi lontano dal campo, ma Ribery è pronto a riprendersi la scena e portare in alto la Fiorentina. L’impegno casalingo con il Torino può portare bonus.

Henrikh Mkhitaryan (Ver-Rom)



L’armeno quando è in forma non è secondo a nessuno. Lo scorso anno, nonostante i numerosi infortuni, ha messo a segno 9 reti. La concorrenza sulla trequarti giallorossa è agguerrita e Mkhitaryan vorrà subito stabilire le gerarchie nella trasferta di Verona. Da non lasciare mai fuori.

Dries Mertens (Par-Nap)



Il belga si gioca il posto da titolare dell’attacco insieme al neo acquisto Osimhen, deve dunque sfruttare subito la prima occasione per lasciare il segno. Mertens ha sempre dimostrato di esserci e di portare a casa bonus importanti, anche subentrando dalla panchina. Davanti avrà la difesa del Parma, che potrà soffrire la sua velocità.

Goran Pandev (Gen-Cro)



L’attaccate del Genoa anche lo scorso campionato si è rivelato di grande importanza per i rossoblu. Il bottino dello scorso anno è di 9 reti, ma può essere migliorato grazie ai vari innesti di qualità che stanno arrivando. Ci terrà a fare bene fin da subito e davanti ha sempre un neopromossa. Da mettere.

Francesco Caputo (Sas-Cag)



Reduce da una stagione da incorniciare, Caputo non può essere lasciato fuori nella sfida interna con il Cagliari. Il Sassuolo è una macchina rodata che può accendersi da un momento all’altro, mentre di fronte c’è il Cagliari che deve assimilare i concetti di Di Francesco. Il bomber del Sassuolo può cominciare il campionato con bonus importanti.

Cristiano Ronaldo (Juv-Sam)



Che dire? L’asso portoghese vorrà, dalla prima giornata, far capire a tutti chi è che comanda. Al suo fianco dovrebbe esserci Kulusevski, in attesa del miglior Dybala e di Dzeko. Ovviamente da mettere ogni turno di campionato, soprattutto con quello che lo avrete pagato.

Zlatan Ibrahimovic (Mil-Bol)



Con l’arrivo di Ibrahimovic il Milan ha cambiato passo. Lo svedese in 18 presenze ha messo a segno 10 gol, portando il Milan ad avere un’identità di squadra. Ibra è già andato a segno giovedì in Europa League e vorrà sicuramente bissare in casa con il Bologna. Non si può lasciare fuori, soprattutto alla prima.