Davide Varriale ha scatenato polemiche a Temptation Island per il suo atteggiamento verso la sua ragazza Serena. Infatti, ha mostrato dei lati negativi che il pubblico a casa non ha apprezzato per niente e così si è scatenata una pioggia di insulti e minacce sul suo profilo Instagram.

Dalle sue affermazioni si denota il fatto che lui sia molto geloso e possessivo verso la sua ragazza. Così tanto da cancellarle ogni social, negandole anche di uscire con le sue amiche. Continua dicendo che non concepisce che lei si possa ritagliare degli spazi che non lo comprendono.

Davide Varriale viola il regolamento

Ovviamente il pubblico non è andato sopra le sue parole e subito si è scagliato contro di lui. Accusando anche il programma di non muoversi contro questi atteggiamenti, facendoli passare in tv. Sembrerebbe però che Davide Varriale abbia violato il regolamento di Temptation Island, dove non si potrebbe parlare prima della fine del programma.

Dopo la puntata di mercoledì andata in onda, il fidanzato si sarebbe difeso dalle tante critiche e minacce dove è stato definito maschilista avendo questo suo atteggiamento molto possessivo nei confronti di Serena. Non si hanno ancora certezza sulla veridicità di questo profilo, ma se fosse davvero lui andrebbe incontro a gravi conseguenze e provvedimenti.