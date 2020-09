DIRETTA Verona Roma – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Sono pronte ad aprire la propria stagione Verona e Roma che tra poco si affronteranno al Bentegodi per il primo anticipo serale della stagione 2020/2021.

Le scelte degli allenatori

Nel Verona non ci sarà naturalmente Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della Roma: dentro l’ex Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Out per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e giostrare sulla trequarti insieme a Ilic alle spalle di Di Carmine. In mezzo al campo si candida l’ex atalantino Tameze al fianco di Miguel Veloso.

La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre provata anche in questo precampionato: Kumbulla partirà dalla panchina, al centro della retroguardia agirà l’adattato Cristante. Sulle fasce spazio per Karsdorp e Spinazzola, Diawara e Veretout formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti Pellegrini e Carles Perez giostreranno alle spalle di Mkhitaryan. Dzeko convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Piccolo dubbio in porta tra Pau Lopez e Mirante col secondo che potrebbe spuntarla.

Formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Danzi, Tupta; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

Risultato LIVE

Su giornal.it potrete seguire il risultato live della gara.