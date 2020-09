Federica Panicucci pronta per le nozze | Grandi progetti per la conduttrice

Dopo una lunga pausa, Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino Cinque, al fianco di Francesco Vecchi, già da due settimane. E’ un periodo d’oro per la conduttrice di Canale 5 dal punto di vista lavorativo. Federica Panicucci è, ormai, la padrona di casa a Mattino Cinque da oltre dieci anni e, al suo fianco, si sono avvicendati vari giornalisti. Tuttavia, per Federica è un momento magico anche nella vita privata. Infatti, Federica Panicucci sembra pronta per le nozze col compagno Marco Bacini.

In un’intervista a cuore aperto al settimanale Nuovo, Federica Panicucci ha parlato dei suoi progetti, sia di vita, sia di lavoro. Dopo un lungo legame col DJ Mario Fargetta, dal quale ha divorziato nel 2015, Federica ha trovato un nuovo amore. Si tratta dell’imprenditore Marco Bacini, il quale col suo temperamento pacato è riuscito a renderla di nuovo felice.

Federica Panicucci pronta per il matrimonio

Visto che la coppia vive una storia d’amore stabile ormai da quattro anni, è lecito ipotizzare che Federica Panicucci sia pronta per le nozze. Tuttavia, per il momento, nessuna data è stata fissata, anche se i progetti da portare avanti sono molti.

“Quando due persone stanno bene insieme, è normale che facciano progetti. Sarete i primi a saperlo quando arriverà il momento!” ha spiegato Federica Panicucci sulle pagine del settimanale Nuovo. Il matrimonio con Mario Fargetta è stato lungo e coronato dalla nascita di due bambini, Sofia e Mattia. Ma sembra proprio che, anche adesso, grazie a questa nuova storia d’amore, Federica Panicucci stia vivendo un periodo particolarmente felice.

Tutti i progetti della conduttrice di Canale 5

In molti si sono chiesta in che modo il nuovo compagno, Marco Bacini, sia riuscito a conquistare il cuore di Federica Panicucci. A questa domanda la conduttrice di Canale 5 ha risposto con parole semplici, che denotano qualità mai scontate. “La sua capacità di sapermi stare accanto con cura, rispetto, attenzione e molto amore”.

Sembra proprio che Marco Bacini, estraneo al mondo dello spettacolo, abbia saputo rispettare i tempi di Federica Panicucci, standole accanto con delicatezza, sia come donna, sia come mamma, sia come personaggio televisivo. Per coronare questa bella storia d’amore manca davvero soltanto il fatidico sì e Federica Panicucci non ha escluso che ciò possa accadere molto presto. Quando Marco e Federica saranno pronti per fissare una data? Per scoprirlo non resta che attendere.