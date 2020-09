HIGHLIGHTS Hellas Verona – Roma – Tutti i gol della prima partita – VIDEO

Si è conclusa con il punteggio di 0 a 0 la prima partita di campionato tra Hellas Verona e Roma, in una gara sostanzialmente equilibrata ma che ha visto le due squadre impegnate non sfruttare in maniera mai decisiva le numerose occasioni avute da ambo le parti, e non sono mancati diversi legni colpiti.

Ottimo l’esordio in maglia giallorossa di Pedro, meno entusiasmante la partita di Mkhitaryan che non hanno offerto lo stesso apporto di Edin Dzeko, confinato in panchina anche a causa della trattativa che lo vedrebbe molto vicino alla Juventus.

Il Verona dopo un primo tempo più prudente, “mette il naso” nel secondo tempo e dimostra già una buona condizione fisica.