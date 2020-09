Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi – Merengue – Ballando 2020 – VIDEO

Ninetto Davoli e Ornella Boccafochi sono la quarta coppia a scendere in pista nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Attore lui, ballerina professionista lei, hanno affrontato le prove di questi mesi con il sorriso.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi propongono un Merengue sulle note di Tanto pe’ cantà di Nino Manfredi. Un siparietto divertente che inizia con una parte recitata da parte del concorrente. Quale sarà il pensiero della giuria? Scopriamo il verdetto e i voti.

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2020 – Il Merengue

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi puntano tutto sul romanesco e sulle abilità nella recitazione dell’attore. Dopo una parte parlata, i due si lanciano in un ballo che mette a dura prova le forze di Ninetto. A fine performance, lo troviamo steso sul pavimento dello studio, privo di forze ma sempre sorridente. “Io all’inizio ho pensato, guarda frequenta la stessa scuola di ballo di Razzi”, dice subito Zazzaroni. La somiglianza fra i due effettivamente c’è tutta. “Non hai ballato tantissimo ma l’allegria c’è tutta”, aggiunge. “Tanta ironia però sinceramente sono rimasta un po’ delusa perchè io so che sei capace di fare molto di più”, dice invece la Smith. Secondo la Presidentessa, Davoli potrebbe essere stato penalizzato dalla diretta.

“Anche io non ci ho trovato una grande coreografia, i passi li faceva lei”, si accorda Canino. “Ce la facciamo a non recitare cinque secondi?”, aggiunge la Lucarelli, “sei troppo. Togli questa maschera, la personalità la devi mettere nel ballo e devi togliertene un po’ durante il resto della puntata”. Davoli non è d’accordo: ha accettato l’invito a partecipare per divertirsi e non per diventare un ballerino. “Questo è un personaggio che ha fatto la storia del nostro Paese e merita di stare qui”, dice Mariotto, “però ti dò zero”. I voti: 4 (Zazzaroni), 3 (Canino), 3 (Smith), 2 (Lucarelli), 0 (Mariotto), per un totale di 12 punti. Puoi rivedere su Raiplay il video dell’esibizione di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi.