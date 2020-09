Probabile formazione Verona – Benassi subito titolare?

Inizia alle ore 20:45 contro la Roma il campionato del Verona di Ivan Juric, che cercherà di ripetere la splendida stagione vissuta lo scorso anno. Purtroppo per il tecnico il mercato non ha ancora portato in rosa calciatori pronti a sostituire i partenti Amrabat, Kumbulla e Rrahmani, che erano tre pilastri della squadra.

Le probabili mosse di Juric

Il Verona è un cantiere aperto e, con un mercato ancora da ultimare, la creatura di Ivan Juric non può dirsi di certo completa. Con Kumbulla trasferitosi alla Roma, in difesa dunque spazio a Cetin, Gunter ed Empereur (Magnani è infortunato). Con Lazovic ai box toccherà a Dimarco e Faraoni presidiare gli esterni, mentre in mediana potrebbe esserci Tamèze al fianco di Veloso. Zaccagni non è al meglio, ma si proverà a riaverlo a pieno regime per il saturday night: accanto a lui possibile un altro esordio, quello di Benassi, con Di Carmine a completare il quadro al centro dell’attacco.

Probabile formazione Verona

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine.